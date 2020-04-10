Тысячи алтайских школьников не имеют интернета и компьютеров для удаленного обучения

Около 110 тыс. алтайских школьников не имеют интернета для удаленного обучения, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на министра образования и науки Алтайского края Максима Костенко.

Напомним, с понедельника, 13 апреля, все школы края должны перейти на дистанционное обучение. Министерство образования заявило о почти стопроцентной готовности учреждений к такой работе.

«Есть школьники, у которых нет ни компьютера, ни доступа в интернет. Таких примерно 11%, порядка 30 тысяч детей», — отметил Костенко.

Есть категория детей, у которых интернет есть, но нет гаджетов — таких порядка 1 тысячи. Еще у 80 тысяч детей есть гаджеты, но нет интернета.

Итого, примерно 110 тысяч школьников не имеют дома подключение к сети.

Интернет. Компьютер. СС0.

«Мы проводили мониторинг готовности и выяснили, что не все школы и дети готовы на 100% перейти на электронное обучение с использованием образовательных технологий. Поэтому речь идет об удаленном обучении», — разъяснил Костенко.

Поэтому, как отметил министр, продуманы несколько вариантов обучения.

Если нет интернета и компьютера — будут использовать очный формат, с помощью учебников и тетрадей. К такой категории школьников на дом будут приходить учителя и приносить задания.

Если есть интернет, но нет компьютера — рассматривают возможность организовать резервный компьютерный класс на первых этажах школ со скользящим расписанием.

Если есть компьютер, но нет интернета — можно будет приходить в резервные классы и копировать обучающие материалы, чтобы изучать их дома.