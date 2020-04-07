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Образование

Стало известно, перенесут ли летние школьные каникулы в Алтайском крае

Из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом школьники вынуждены учиться онлайн. Экзамены, проверочные и олимпиады перенесли.

Школьник.
Школьник.
СС0

По словам министра образования края Максима Костенко, Всероссийские проверочные работы пройдут до 25 мая, заключительные этапы всероссийских предметных олимпиад перенесены на 12 мая.

Планов переноса летних каникул пока нет, отметил Костенко.

Сроки приема документов на поступление в коллежи сдвинут до конца августа, в некоторых образовательных учреждениях — до конца сентября.

Многие вопросы по поводу дистанционного обучения обсуждались на краевом родительском собрании. В режиме онлайн его посетило 5 тысяч человек. Пресс-служба краевого министерства опубликовала запись трансляции.

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