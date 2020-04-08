Учебный год в России могут завершить досрочно

В министерстве по этому поводу сообщили следующее:
Регионы имеют возможность принять следующие меры: <…> изменить календарный график или завершить учебный год для 1−8 классов по результатам завершенных четвертей (триместров) с учетом результатов всероссийских проверочных работ, проведенных в дистанционном формате и в сроки, установленные школой. При необходимости рассмотреть перенос части общеобразовательной программы текущего учебного года на следующий учебный год.
Что касается старших классов, то учащиеся в них должны получить все необходимые знания для успешного освоения школьной программы и подготовки к ЕГЭ.
Также в Минпросвещения отметили, что в случае, если ситуация в том или ином регионе будет требовать домашней самоизоляции, то рекомендуется обеспечить образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий в соответствии с графиками учебного процесса и индивидуальными учебными планами.
Напомним, что школьные каникулы в связи с ситуацией вокруг пандемии коронавируса продлили до 13 апреля.