Миллионеры в глуши. Как в Алтайском крае стартовал проект «Земский учитель» с внушительными бонусами

В школах Алтайского края с 1 сентября, в новом учебном году, начнут работать педагоги, приехавшие по программе «Земский учитель». По заявке регионального минобра всего в программе 177 вакансий, но число претендентов уже сейчас значительно больше: уж очень привлекательны условия. Но и ограничения тоже есть.

Кто может участвовать в программе «Земский учитель»

Программа запущена в 2019 году. Участникам предлагают единовременную выплату в 1 млн рублей. Примечательно, что она не облагается налогом, и учителя вправе сами решить, куда потратить деньги.

Земскими учителями могут стать специалисты как Алтайского края, так и других регионов. Но есть ограничения. У претендента должно быть среднее профессиональное или высшее образование и соответствие квалификационным требованиям и профессиональным стандартам.

На момент подачи документов учителю должно быть меньше 55 лет и он должен победить в конкурсном отборе претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты.

Этот отбор предполагает, что участник в текущем учебном году не работал учителем в общеобразовательных организациях в селах или городах с населением до 50 тыс. человек в Алтайском крае.

Школа. Земский учитель. Заринский район. Анна Зайкова.

Участник обязан трудоустроиться в общеобразовательную организацию края на предложенную вакансию, переехать в сельский населенный пункт или город по месту трудоустройства и работать в течение не менее пяти лет со дня заключения договора с нагрузкой не менее 18 часов в неделю.

Как подать документы

Документы на участие в программе принимает Алтайский институт развития образования до 15 апреля включительно.

Адрес: пр. Социалистический, 60, каб. № 205. E-mail: aea@iro22.ru. Телефон для справок 55−58−97 (добавочный 1703).

По данным на конец марта, полный пакет документов уже представили 168 претендентов.

Земский учитель. Жилье для педагогов. Анна Зайкова.

Кто нужен Алтайскому краю

Программа «Земский учитель» будет действовать до 2022 года. В 2020-м единовременную выплату получат 44 человека, в 2021-м — 39, в 2022-м — 36.

В перечень должностей, при трудоустройстве на которые предусмотрена выплата в Алтайском крае, вошло 177 вакансий. По словам министра образования региона Максима Костенко, педагоги оставили более 800 заявок. Это люди из разных уголков России, в том числе из Архангельской и Калининградской областей, с Дальнего Востока. Немало заявок и от жителей нашего региона.

Наиболее востребованы в крае преподаватели иностранных языков, математики, русского языка, а также учителя начальных классов.

Школа. Земский учитель. Заринский район. Анна Зайкова.

Как будет проходить отбор

Отбор будет проходить по балльной системе. Комиссия учтет наличие квалификационной категории по должности «учитель», дополнительной специальности (квалификации) и (или) специализации в области «образование и педагогические науки».

Баллы будут присваиваться за наличие диплома с отличием, а также диплома магистра по направлениям подготовки «образование и педагогические науки».

Наибольшее число баллов получат претенденты, рассматривающие в качестве места трудоустройства общеобразовательные организации, расположенные в населенных пунктах, удаленных от регионального центра более чем на 100 км, а также в труднодоступных населенных пунктах.

Школа. Земский учитель. Заринский район. Анна Зайкова.

Под труднодоступностью понимается отсутствие прямого автобусного или железнодорожного сообщения между населенным пунктом, в котором расположена общеобразовательная организация, и региональным центром (Барнаул) или административным центром муниципального образования.

Проще говоря, чем дальше от благ цивилизации собирается работать претендент, тем больше у него шансов на миллион.

Также дополнительным баллом отметят педагогов, которые выпустились из той школы, в которой планируют работать.

Земский учитель. Жилье для педагогов. Анна Зайкова.

Когда дадут миллион

Проведение экспертной оценки документов, представленных претендентами, завершится 30 апреля. Список набравших наибольшее количество баллов утвердят 15 мая и назовут имена счастливчиков-миллионеров.

Далее победителям рейтингового отбора дается время на выезд в выбранный населенный пункт, чтобы решить вопросы с переездом и трудоустройством. Документы, подтверждающие трудоустройство, нужно будет представить в региональный минобр до 1 сентября.

Выплаты в 1 миллион рублей кандидаты получат до 1 декабря 2020 года.

Школа. Земский учитель. Заринский район. Анна Зайкова.

Как еще поддержат педагогов

Помимо выплаты в миллион рублей в программе «Земский учитель» есть еще много самых разных мер поддержки, в ответе за них — муниципальные образования. Правда, все эти меры коснутся лишь молодых педагогов, которые в текущем году выпускаются из вузов и ссузов.

В 69 муниципальных образованиях предлагают выплату единовременных пособий из средств местных бюджетов. Она составляет от 10 до 100 тыс. рублей. В 32 образованиях предусмотрена компенсация аренды жилья. Устроившимся в сельские школы также компенсируют плату за коммунальные услуги.

Кроме того, оклад в первый год работы молодого специалиста может быть повышен на 30%, во второй год — на 20%, в третий — на 10%.

Земский учитель. Жилье для педагогов. Анна Зайкова.

Техника и люди

Заринский — один из районов, где проблема сменяемости педагогических кадров стоит очень остро: доля учителей пенсионного возраста составляет 22,9% и значительно превышает долю педагогов в возрасте до 35 лет (16,4%).

95% общеобразовательных организаций Заринского района малокомплектные. Средняя наполняемость классов — менее 14 человек, во многих селах в школу приходят по четыре-пять учеников.

Студент пятого курса Лингвистического института АлтГПУ Владислав Алексеенко говорит, что готов предложить свои услуги школам Заринского района. Он уже съездил «на разведку» в Новоманошкинскую среднюю школу и лицей «Бригантина».

Школа. Земский учитель. Заринский район. Анна Зайкова.

Директор Новоманошкинской школы Татьяна Габович говорит, что гарантирует новым педагогам нагрузку, классное руководство, возможность внеурочной деятельности и зарплату 20 тыс. и выше. Молодого учителя никто не бросит, ему помогут адаптироваться и на работе, и в быту.

Татьяна Габович,

директор Новоманошкинской школы:

Возрастной ценз наших учителей огорчает и озадачивает. У нас всего два человека, которым до 30 лет. От 30 до 50 лет — 24, старше 55 — три человека. 51% педагогов служат в школе более 25 лет. Потребность в обновлении есть, а учителя предпенсионного возраста готовы уступить место молодым.

Среди плюсов Новоманошкинской школы — детский сад, расположенный в этом же здании, для земского учителя с детьми это очень удобно.

Внимание к сельским школам сейчас повышено, поэтому здесь есть вся необходимая техника — ноутбуки, компьютеры, интерактивные доски. Места оборудованы, но вот с учителями проблема.

Земский учитель. Жилье для педагогов. Анна Зайкова.

«В городских школах условия лучше, но в селе уютнее, — говорит Владислав Алексеенко. — Я рассматриваю свое участие в „Земском докторе“ скорее даже не из-за денег, а из-за жилья».

В районе системно решается вопрос с предоставлением жилья для педагогов. Им дают служебные комнаты. Если они не нравятся, можно снять квартиру, в Заринске компенсируют арендную плату в размере 5 тыс. рублей.