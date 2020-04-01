Миллионеры в глуши. Как в Алтайском крае стартовал проект «Земский учитель» с внушительными бонусами

Кто может участвовать в программе «Земский учитель»
Программа запущена в 2019 году. Участникам предлагают единовременную выплату в 1 млн рублей. Примечательно, что она не облагается налогом, и учителя вправе сами решить, куда потратить деньги.
Земскими учителями могут стать специалисты как Алтайского края, так и других регионов. Но есть ограничения. У претендента должно быть среднее профессиональное или высшее образование и соответствие квалификационным требованиям и профессиональным стандартам.
На момент подачи документов учителю должно быть меньше 55 лет и он должен победить в конкурсном отборе претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты.
Этот отбор предполагает, что участник в текущем учебном году не работал учителем в общеобразовательных организациях в селах или городах с населением до 50 тыс. человек в Алтайском крае.
Участник обязан трудоустроиться в общеобразовательную организацию края на предложенную вакансию, переехать в сельский населенный пункт или город по месту трудоустройства и работать в течение не менее пяти лет со дня заключения договора с нагрузкой не менее 18 часов в неделю.
Как подать документы
Документы на участие в программе принимает Алтайский институт развития образования до 15 апреля включительно.
Адрес: пр. Социалистический, 60, каб. № 205. E-mail: aea@iro22.ru. Телефон для справок 55−58−97 (добавочный 1703).
По данным на конец марта, полный пакет документов уже представили 168 претендентов.
Кто нужен Алтайскому краю
Программа «Земский учитель» будет действовать до 2022 года. В 2020-м единовременную выплату получат 44 человека, в 2021-м — 39, в 2022-м — 36.
В перечень должностей, при трудоустройстве на которые предусмотрена выплата в Алтайском крае, вошло 177 вакансий. По словам министра образования региона Максима Костенко, педагоги оставили более 800 заявок. Это люди из разных уголков России, в том числе из Архангельской и Калининградской областей, с Дальнего Востока. Немало заявок и от жителей нашего региона.
Наиболее востребованы в крае преподаватели иностранных языков, математики, русского языка, а также учителя начальных классов.
Как будет проходить отбор
Отбор будет проходить по балльной системе. Комиссия учтет наличие квалификационной категории по должности «учитель», дополнительной специальности (квалификации) и (или) специализации в области «образование и педагогические науки».
Баллы будут присваиваться за наличие диплома с отличием, а также диплома магистра по направлениям подготовки «образование и педагогические науки».
Наибольшее число баллов получат претенденты, рассматривающие в качестве места трудоустройства общеобразовательные организации, расположенные в населенных пунктах, удаленных от регионального центра более чем на 100 км, а также в труднодоступных населенных пунктах.
Под труднодоступностью понимается отсутствие прямого автобусного или железнодорожного сообщения между населенным пунктом, в котором расположена общеобразовательная организация, и региональным центром (Барнаул) или административным центром муниципального образования.
Проще говоря, чем дальше от благ цивилизации собирается работать претендент, тем больше у него шансов на миллион.
Также дополнительным баллом отметят педагогов, которые выпустились из той школы, в которой планируют работать.
Когда дадут миллион
Проведение экспертной оценки документов, представленных претендентами, завершится 30 апреля. Список набравших наибольшее количество баллов утвердят 15 мая и назовут имена счастливчиков-миллионеров.
Далее победителям рейтингового отбора дается время на выезд в выбранный населенный пункт, чтобы решить вопросы с переездом и трудоустройством. Документы, подтверждающие трудоустройство, нужно будет представить в региональный минобр до 1 сентября.
Выплаты в 1 миллион рублей кандидаты получат до 1 декабря 2020 года.
Как еще поддержат педагогов
Помимо выплаты в миллион рублей в программе «Земский учитель» есть еще много самых разных мер поддержки, в ответе за них — муниципальные образования. Правда, все эти меры коснутся лишь молодых педагогов, которые в текущем году выпускаются из вузов и ссузов.
В 69 муниципальных образованиях предлагают выплату единовременных пособий из средств местных бюджетов. Она составляет от 10 до 100 тыс. рублей. В 32 образованиях предусмотрена компенсация аренды жилья. Устроившимся в сельские школы также компенсируют плату за коммунальные услуги.
Кроме того, оклад в первый год работы молодого специалиста может быть повышен на 30%, во второй год — на 20%, в третий — на 10%.
Техника и люди
Заринский — один из районов, где проблема сменяемости педагогических кадров стоит очень остро: доля учителей пенсионного возраста составляет 22,9% и значительно превышает долю педагогов в возрасте до 35 лет (16,4%).
95% общеобразовательных организаций Заринского района малокомплектные. Средняя наполняемость классов — менее 14 человек, во многих селах в школу приходят по четыре-пять учеников.
Студент пятого курса Лингвистического института АлтГПУ Владислав Алексеенко говорит, что готов предложить свои услуги школам Заринского района. Он уже съездил «на разведку» в Новоманошкинскую среднюю школу и лицей «Бригантина».
Директор Новоманошкинской школы Татьяна Габович говорит, что гарантирует новым педагогам нагрузку, классное руководство, возможность внеурочной деятельности и зарплату 20 тыс. и выше. Молодого учителя никто не бросит, ему помогут адаптироваться и на работе, и в быту.
Татьяна Габович,
директор Новоманошкинской школы:
Возрастной ценз наших учителей огорчает и озадачивает. У нас всего два человека, которым до 30 лет. От 30 до 50 лет — 24, старше 55 — три человека. 51% педагогов служат в школе более 25 лет. Потребность в обновлении есть, а учителя предпенсионного возраста готовы уступить место молодым.
Среди плюсов Новоманошкинской школы — детский сад, расположенный в этом же здании, для земского учителя с детьми это очень удобно.
Внимание к сельским школам сейчас повышено, поэтому здесь есть вся необходимая техника — ноутбуки, компьютеры, интерактивные доски. Места оборудованы, но вот с учителями проблема.
«В городских школах условия лучше, но в селе уютнее, — говорит Владислав Алексеенко. — Я рассматриваю свое участие в „Земском докторе“ скорее даже не из-за денег, а из-за жилья».
В районе системно решается вопрос с предоставлением жилья для педагогов. Им дают служебные комнаты. Если они не нравятся, можно снять квартиру, в Заринске компенсируют арендную плату в размере 5 тыс. рублей.
Цифра
21 370 педагогических работников трудятся в системе общего образования Алтайского края