Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 апреля 11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Образование

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Всероссийские проверочные работы с стране пройдут осенью, когда начнется новый учебный год, сообщает РИА Новости.

Школа. Заринский район.
Школа. Заринский район.
Анна Зайкова.

Такое решение приняли после консультаций с учителями, представителями регионов, образовательного и родительского сообществ.

Работы должны были писать ученики с 4-го по 8-ой классы, а также учащиеся 10-х и 11-х классов. Результаты работ — это не аттестация школьников. За них не будут выставляться оценки. «Они нужны для входной диагностики в начале учебного года с целью корректировки образовательного процесса», — сказал министр просвещения Сергей Кравцов.

По его словам, работы покажут уровень знаний школьников, учителя смогут выявить возможные пробелы в знаниях учеников и выстроить методическую работу.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость