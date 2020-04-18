Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Всероссийские проверочные работы с стране пройдут осенью, когда начнется новый учебный год, сообщает РИА Новости.

Такое решение приняли после консультаций с учителями, представителями регионов, образовательного и родительского сообществ.

Работы должны были писать ученики с 4-го по 8-ой классы, а также учащиеся 10-х и 11-х классов. Результаты работ — это не аттестация школьников. За них не будут выставляться оценки. «Они нужны для входной диагностики в начале учебного года с целью корректировки образовательного процесса», — сказал министр просвещения Сергей Кравцов.

По его словам, работы покажут уровень знаний школьников, учителя смогут выявить возможные пробелы в знаниях учеников и выстроить методическую работу.