Видеопроект Третьяковской галереи собрал миллионы просмотров на YouTube

Более 3,5 млн человек уже посмотрели видеопроект Третьяковской галереи под названием «История одного шедевра». Об этом в интервью ТАСС рассказала директор Зельфира Трегулова.

Проект «История одного шедевра» — это серия видеоматериалов об истории создания и судьбе той или иной картины из Третьяковки.

С 16 марта по 9 июня зрителями проекта стали 3,6 млн человек, что в галерее считают блестящим результатом в условиях самоизоляции.

Проект имеет огромную художественную и историческую ценность. Уже сегодня, не выходя из дома, можно получить всю информацию о таких шедеврах галереи, как «Аленушка» и «Богатыри» Виктора Васнецова, «Всадница» Карла Брюлова, «Утро в сосновом лесу» и «Рожь» Ивана Шишкина, «Явление Христа народу» Александра Иванова и о многих других картинах.

В Третьяковской галерее намерены продолжать проект, даже если коронавирус скоро закончится.

Практика показала, что количество посетителей в Интернете в разы больше, чем в реальности. К примеру, за весь 2019 год Третьяковку посетили около 2,84 млн человек. С этим результатом галерея вошла в 20-ку самых популярных культурных учреждений мира.