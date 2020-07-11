7 интересных настольных игр для домашних посиделок

Жара или дождь больше не препятствие для посиделок с друзьями или коллегами по работе. «Афиша» предлагает 7 настольных игр, которые, может быть, окажутся, интереснее, чем монополия или мафия, и позволят весело и интересно провести время.

Дженга

Эта игра по праву все еще может называться новой. Она развивает мелкую моторику, ловкость и концентрацию. Усовершенствованная версия настольной игры содержит специальные задания: их суть написана на каждом деревянном брусочке, вытащив которые следует выполнить написанное.

Правила: из деревянных брусочков одинакового размера строится башня. Задача каждого из игроков — так доставать по одному брусочку и класть на самый верх башни, чтобы не уронить всю конструкцию. Тот, кто роняет всю башню, — проигрывает.

Uno

Игра имеет множество версий, позволяет участвовать как большой компании, так и двоим игрокам. Есть 108 карточек, каждая из которых имеет свою цифру (от 0 до 9) и цвет (в стандартной имеется желтый, зеленый, синий, красный и черный), а также специальные значки, изменяющие ход игры и правила в процессе.

Правила: в начале игры раздается 7 карт и одна кладется посередине. Участники должны накрывать ее своими картами по очереди так, чтобы совпадал цвет или цифра с предыдущей карточкой. Карта со значками-действиями обязывает выполнить задание.

Настольные игры. СС0.

Alias

Активная игра, позволяющая участникам использовать фантазию, образное мышление, артистизм и логику. Для успешной игры нужно не только иметь большой словарный запас, но и уметь объяснять слова или фразы.

Правила: играют командами на время, в течение которого игрок должен синонимами или ассоциациями объяснить своей команде как можно больше слов или действий, написанных на карточке. Выигрывает команда, успевшая отгадать как можно большее количество слов в течение заданного времени.

Scrabble

Еще одна игра, связанная со словарным запасом. Развивает образное мышление и помогает научиться пользоваться всеми преимуществами словарного запаса, узнавать много новых слов и понятий.

Правила: на поле, расчерченном на квадратики, игроки должны по очереди составлять слова, используя фишки с буквами. Слова располагаются на поле по принципу кроссворда, а каждая буква из слова имеет определенное количество очков. Цветные квадратики на поле могут удваивать или любым другим образом изменять количество баллов. Выигрывает участник, набравший большее количество очков.

Настольные игры. СС0.

Имаджинариум

Неожиданные ассоциации и взрывные для мозга конструкции — основной двигатель этой игры. Свое неуемное воображение и творческое мышление теперь можно сполна использовать в «Имаджинариуме», а также узнать много нового о личности соучастника этого словесного безумия.

Правила: на имеющихся в наборе карточках изображены картинки, на которые надо придумывать ассоциации и угадывать, что имели в виду другие участники. В конце игры, когда карточек с картинками больше не осталось, по баллам определяется победитель. Цель — продвинуться дальше остальных и набрать как можно больше очков.

Activity

В игре используют мимику, графические описания, и другие невербальные способы общения. По своей сути это тот же Alias, только с применением других приемов объяснения информации. Он подходит для любого количества игроков, а по затрачиваемому времени на игру может развлекать компанию не один час.

Правила: один из участников вытягивает карту с заданием из колоды так, чтобы ни противники, ни союзники ее не видели. При помощи слов, жестов, рисунков, мимики и других способов, игрок пытается в течение короткого фиксированного времени объяснить своей команде слово. Если команда не смогла отгадать его, то ход переходит к другой команде. И так до тех пор, пока отгадка не будет найдена.

Настольные игры. СС0.

Эволюция. Случайные мутации

Цель игры, больше похожей на эксперименты биологов, — создать популяцию живых существ, наиболее приспособленных к выживанию. Во время игры участники добавляют своим созданиям все новые и новые навыки.

Правила: участники ходят по очереди, в процессе вытягивая карточки и решая, как распорядиться ими — заявить новый вид животного или же улучшить какое-то свойство у уже имеющегося. Игра заканчивается, когда в колоде не остается карточек, а победитель определяется количеством очков, выживших животных, набором бонусов и другими показателями.

Ирина Пинчук.