7 интересных настольных игр для домашних посиделок

Дженга
Эта игра по праву все еще может называться новой. Она развивает мелкую моторику, ловкость и концентрацию. Усовершенствованная версия настольной игры содержит специальные задания: их суть написана на каждом деревянном брусочке, вытащив которые следует выполнить написанное.
Правила: из деревянных брусочков одинакового размера строится башня. Задача каждого из игроков — так доставать по одному брусочку и класть на самый верх башни, чтобы не уронить всю конструкцию. Тот, кто роняет всю башню, — проигрывает.
Uno
Игра имеет множество версий, позволяет участвовать как большой компании, так и двоим игрокам. Есть 108 карточек, каждая из которых имеет свою цифру (от 0 до 9) и цвет (в стандартной имеется желтый, зеленый, синий, красный и черный), а также специальные значки, изменяющие ход игры и правила в процессе.
Правила: в начале игры раздается 7 карт и одна кладется посередине. Участники должны накрывать ее своими картами по очереди так, чтобы совпадал цвет или цифра с предыдущей карточкой. Карта со значками-действиями обязывает выполнить задание.
Alias
Активная игра, позволяющая участникам использовать фантазию, образное мышление, артистизм и логику. Для успешной игры нужно не только иметь большой словарный запас, но и уметь объяснять слова или фразы.
Правила: играют командами на время, в течение которого игрок должен синонимами или ассоциациями объяснить своей команде как можно больше слов или действий, написанных на карточке. Выигрывает команда, успевшая отгадать как можно большее количество слов в течение заданного времени.
Scrabble
Еще одна игра, связанная со словарным запасом. Развивает образное мышление и помогает научиться пользоваться всеми преимуществами словарного запаса, узнавать много новых слов и понятий.
Правила: на поле, расчерченном на квадратики, игроки должны по очереди составлять слова, используя фишки с буквами. Слова располагаются на поле по принципу кроссворда, а каждая буква из слова имеет определенное количество очков. Цветные квадратики на поле могут удваивать или любым другим образом изменять количество баллов. Выигрывает участник, набравший большее количество очков.
Имаджинариум
Неожиданные ассоциации и взрывные для мозга конструкции — основной двигатель этой игры. Свое неуемное воображение и творческое мышление теперь можно сполна использовать в «Имаджинариуме», а также узнать много нового о личности соучастника этого словесного безумия.
Правила: на имеющихся в наборе карточках изображены картинки, на которые надо придумывать ассоциации и угадывать, что имели в виду другие участники. В конце игры, когда карточек с картинками больше не осталось, по баллам определяется победитель. Цель — продвинуться дальше остальных и набрать как можно больше очков.
Activity
В игре используют мимику, графические описания, и другие невербальные способы общения. По своей сути это тот же Alias, только с применением других приемов объяснения информации. Он подходит для любого количества игроков, а по затрачиваемому времени на игру может развлекать компанию не один час.
Правила: один из участников вытягивает карту с заданием из колоды так, чтобы ни противники, ни союзники ее не видели. При помощи слов, жестов, рисунков, мимики и других способов, игрок пытается в течение короткого фиксированного времени объяснить своей команде слово. Если команда не смогла отгадать его, то ход переходит к другой команде. И так до тех пор, пока отгадка не будет найдена.
Эволюция. Случайные мутации
Цель игры, больше похожей на эксперименты биологов, — создать популяцию живых существ, наиболее приспособленных к выживанию. Во время игры участники добавляют своим созданиям все новые и новые навыки.
Правила: участники ходят по очереди, в процессе вытягивая карточки и решая, как распорядиться ими — заявить новый вид животного или же улучшить какое-то свойство у уже имеющегося. Игра заканчивается, когда в колоде не остается карточек, а победитель определяется количеством очков, выживших животных, набором бонусов и другими показателями.
Ирина Пинчук.