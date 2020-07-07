Поклонники Гарика Сукачева остались в восторге от его фильма про Алтай

6 июля по «Первому каналу» показали первую часть фильма Гарика Сукачева «То, что во мне». Зрители уже поспешили поделиться впечатлениями от просмотра картины в социальных сетях .

Поклонникам музыканта фильм понравился. По их мнению, в нем прекрасно все: и природа, и люди.

«На Алтае очень клево. Природа завораживает!», «Хорошо смотритесь в новом жанре. Встреча с местными людьми больше открывает Вас, как человека! Ваше творчество мне всегда нравилось! Сегодня, посмотрев фильм, я узнала Вас с другой, повседневной стороны», «Какая же там красота, была там один раз, сразу после окончания школы, сплавлялись по Катуни на катамаранах», — поделились впечатлением зрители.

Напомним, что документальный роуд-стори Сукачев снял в 2016 году. Премьера картины «То, что во мне» сначала прошла в кинотеатрах. В Барнауле в «Мире» был полный аншлаг.

«То, что во мне» — это «повесть» о том, как музыкант отправляется в путешествие по Алтаю через Чуйский тракт, чтобы узнать легендарную историю этих мест. Фильм позиционируется не просто документальным: исторические факты дополняет постановочная съемка и актерская игра.

Картину уже выложили в открытый доступ, посмотреть его можно здесь.

7 июля Первый канал покажет вторую часть картины. Она посвящена путешествию рок-музыканта по Республике Алтай.