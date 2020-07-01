Кинотеатры в России открываются 15 июля. Какие премьеры могут увидеть зрители

Российские кинозалы откроют свои двери 15 июля. Барнаульские — скрестили пальцы в ожидании разрешения местных властей. Если все звезды сойдутся — то через две недели мы наконец-то усядемся в уютные кресла с попкорном. «Афиша» составила список ожидаемых июльских премьер.

Побег из Претории

Премьера — 16 июля.

Невероятная история с Дэниэлом Редклиффом, основанная на реальных событиях.

В Южно-Африканской республике царит режим апартеида — официальной политики расовой сегрегации. Два местных белых жителя, Тим и Стивен, распространяют брошюры против подобного разделения, за что попадают за решетку самой страшной тюрьмы — Претории.

Но уверенные в своей невиновности политзаключенные готовят побег.

Мой шпион

Премьера — 16 июля.

Самый суровый, но незадачливый шпион Джей-Джей на волоске от увольнения. Его карьеру спасет только выполнение суперсекретного задания.

Но все идет под откос, когда его рассекречивает девятилетняя Софи. Джей-Джею приходится учить ее быть настоящей шпионкой.

Артур и Мерлин: Рыцари Камелота

Премьера — 16 июля.

Очередная интерпретация легенды о короле Артуре.

Незаконнорожденный сын Мордред объявил себя королём и хочет взять в жены королеву Гвиневеру. Артур с рыцарями Круглого стола вынужден сражаться за власть.

И все ждут Мерлина — чью сторону выберет маг?

Хэппи-энд

Премьера — 16 июля.

Российская комедия о мужчине, на месте которого сегодня, пожалуй, мечтает оказаться каждый: он очнулся на берегу моря в Таиланде и ничего не помнит.

Но пропавшая память не мешает ему быстро освоиться на новом месте и даже устроить авантюрный бизнес. И вроде бы жизнь наладилась как нельзя лучше, но один вопрос мучает героя — кто же все-таки он?

Героические лузеры

Премьера — 16 июля.

Несколько друзей решают заняться предпринимательством. Но стоит им только заложить в банк скопленные крохи денег, как он разоряется.

Вскоре они узнают, что все деньги банка присвоил себе коварный адвокат. И отчаявшиеся неудачники решаются на дерзкий план — ограбить своего грабителя.

Эмма

Премьера — 23 июля.

Современная искрометная комедия с британским юмором по мотивам романа Джейн Остин.

Молоденькая провинциалка Эмма красива, богата, остроумна и считает, что прекрасно разбирается в людях. Она твердо решила, что брак — это не для нее, и она посвятит жизнь отцу.

Когда подруга Эмму выходит замуж и переезжает к супругу, девушка находит себе новую компаньонку и пытается устроить ее личную жизнь.

Киллер по вызову

Премьера — 23 июля.

Взломщик сейфов Ред только-только вышел из тюрьмы с готовностью начать новую жизнь, как внезапно становится мишенью неубиваемого киллера, который мстит вору за убитую собаку.

Дружить по-русски

Премьера — 23 июля.

Французская комедия о загадочной русской душе.

Темнокожий Мика попадает в тюрьму. Его сосед — Владимир Путин (просто тезка, не подумайте лишнего). Тот всячески защищает его, а после освобождения приходит к Мике — ведь русские своих не бросают!

Запретная зона

Премьера — 23 июля.

События разворачиваются в 1989 году, в 180 км от Чернобыля. Группа молодых путешественников забредают в зону отселения.

По стечению обстоятельств из-за них погибает человек, а в руках у друзей оказывается огромная сумма денег.

Призраки войны

Премьера — 23 июля.

Фильм, объединивший в себе сразу два ужаса — войны и потустороннего мира.

Пять американских солдат охраняют французский замок на исходе Второй мировой войны. Раньше он был оккупирован нацистами, и здесь творится что-то странное.

Военные сталкиваются со сверхъестественным врагом, который страшнее, чем на фронте.

Час дьявола

Премьера — 23 июля.

Друзья прославились на постановочном шоу, где в режиме онлайн изгоняют из человека дьявола. Но что с ними станет, когда они нарвутся на настоящую адскую сущность?

В ожидании варваров

Премьера — 30 июля.

Фильм, в котором Джонни Депп предстает в весьма необычном образе.

Тихая жизнь маленького колониального городка прерывается объявлением чрезвычайного положения и приездом полковника Третьего отделения. Он должен проверить слухи о том, что коренные народы, которых колонисты называют варварами, готовят нападение на город.

Форпост

Премьера — 30 июля.

Фильм, основанный на реальных событиях. Сюжет прост, но зрелищен — небольшая группа военных из США сражается в Афганистане с сотнями талибов.

Думай как собака

Премьера — 30 июля.

Юный гений изобретает программу, благодаря которой он может читать мысли своего пса Генри. Благодаря его подсказкам мальчику удается решить проблемы со школой, семьей и девчонками.