Кинотеатры в России открываются 15 июля. Какие премьеры могут увидеть зрители

Побег из Претории
Премьера — 16 июля.
Невероятная история с Дэниэлом Редклиффом, основанная на реальных событиях.
В Южно-Африканской республике царит режим апартеида — официальной политики расовой сегрегации. Два местных белых жителя, Тим и Стивен, распространяют брошюры против подобного разделения, за что попадают за решетку самой страшной тюрьмы — Претории.
Но уверенные в своей невиновности политзаключенные готовят побег.
Мой шпион
Премьера — 16 июля.
Самый суровый, но незадачливый шпион Джей-Джей на волоске от увольнения. Его карьеру спасет только выполнение суперсекретного задания.
Но все идет под откос, когда его рассекречивает девятилетняя Софи. Джей-Джею приходится учить ее быть настоящей шпионкой.
Артур и Мерлин: Рыцари Камелота
Премьера — 16 июля.
Очередная интерпретация легенды о короле Артуре.
Незаконнорожденный сын Мордред объявил себя королём и хочет взять в жены королеву Гвиневеру. Артур с рыцарями Круглого стола вынужден сражаться за власть.
И все ждут Мерлина — чью сторону выберет маг?
Хэппи-энд
Премьера — 16 июля.
Российская комедия о мужчине, на месте которого сегодня, пожалуй, мечтает оказаться каждый: он очнулся на берегу моря в Таиланде и ничего не помнит.
Но пропавшая память не мешает ему быстро освоиться на новом месте и даже устроить авантюрный бизнес. И вроде бы жизнь наладилась как нельзя лучше, но один вопрос мучает героя — кто же все-таки он?
Героические лузеры
Премьера — 16 июля.
Несколько друзей решают заняться предпринимательством. Но стоит им только заложить в банк скопленные крохи денег, как он разоряется.
Вскоре они узнают, что все деньги банка присвоил себе коварный адвокат. И отчаявшиеся неудачники решаются на дерзкий план — ограбить своего грабителя.
Эмма
Премьера — 23 июля.
Современная искрометная комедия с британским юмором по мотивам романа Джейн Остин.
Молоденькая провинциалка Эмма красива, богата, остроумна и считает, что прекрасно разбирается в людях. Она твердо решила, что брак — это не для нее, и она посвятит жизнь отцу.
Когда подруга Эмму выходит замуж и переезжает к супругу, девушка находит себе новую компаньонку и пытается устроить ее личную жизнь.
Киллер по вызову
Премьера — 23 июля.
Взломщик сейфов Ред только-только вышел из тюрьмы с готовностью начать новую жизнь, как внезапно становится мишенью неубиваемого киллера, который мстит вору за убитую собаку.
Дружить по-русски
Премьера — 23 июля.
Французская комедия о загадочной русской душе.
Темнокожий Мика попадает в тюрьму. Его сосед — Владимир Путин (просто тезка, не подумайте лишнего). Тот всячески защищает его, а после освобождения приходит к Мике — ведь русские своих не бросают!
Запретная зона
Премьера — 23 июля.
События разворачиваются в 1989 году, в 180 км от Чернобыля. Группа молодых путешественников забредают в зону отселения.
По стечению обстоятельств из-за них погибает человек, а в руках у друзей оказывается огромная сумма денег.
Призраки войны
Премьера — 23 июля.
Фильм, объединивший в себе сразу два ужаса — войны и потустороннего мира.
Пять американских солдат охраняют французский замок на исходе Второй мировой войны. Раньше он был оккупирован нацистами, и здесь творится что-то странное.
Военные сталкиваются со сверхъестественным врагом, который страшнее, чем на фронте.
Час дьявола
Премьера — 23 июля.
Друзья прославились на постановочном шоу, где в режиме онлайн изгоняют из человека дьявола. Но что с ними станет, когда они нарвутся на настоящую адскую сущность?
В ожидании варваров
Премьера — 30 июля.
Фильм, в котором Джонни Депп предстает в весьма необычном образе.
Тихая жизнь маленького колониального городка прерывается объявлением чрезвычайного положения и приездом полковника Третьего отделения. Он должен проверить слухи о том, что коренные народы, которых колонисты называют варварами, готовят нападение на город.
Форпост
Премьера — 30 июля.
Фильм, основанный на реальных событиях. Сюжет прост, но зрелищен — небольшая группа военных из США сражается в Афганистане с сотнями талибов.
Думай как собака
Премьера — 30 июля.
Юный гений изобретает программу, благодаря которой он может читать мысли своего пса Генри. Благодаря его подсказкам мальчику удается решить проблемы со школой, семьей и девчонками.