Названы 10 лучших зарубежных комедий за всю историю кино

Статистику проводили особым образом, учитывая оценки обычных зрителей, критиков, кассовые сборы фильмов и так далее, пишет «Московский комсомолец».

По итогу в топ-10 кинокомедий в 2020 году попали следующие фильмы:

В джазе только девушки Аэроплан Это — Spinal Tap! День сурка Энни Холл Мальчишник в Вегасе Один дома Доктор Стрейнджлав , или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу Житие Брайана по Монти Пайтон Сверкающие сёдла

Примечательно, что фильм с Мэрилин Монро, оказавшийся на первой строчке рейтинга, был снят больше 60 лет назад, но до сих пор пользуется интересом у зрителей.

На второй строчке комедия с Лесли Нильсеном, которая перевернула карьеру актера — до нее он играл только драматические роли.

Тройку замыкает псевдодокументальная картина о несуществующей рок-группе.