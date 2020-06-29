Названы 10 лучших зарубежных комедий за всю историю кино

Статистику проводили особым образом, учитывая оценки обычных зрителей, критиков, кассовые сборы фильмов и так далее, пишет «Московский комсомолец».
По итогу в топ-10 кинокомедий в 2020 году попали следующие фильмы:
- В джазе только девушки
- Аэроплан
- Это — Spinal Tap!
- День сурка
- Энни Холл
- Мальчишник в Вегасе
- Один дома
- Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу
- Житие Брайана по Монти Пайтон
- Сверкающие сёдла
Примечательно, что фильм с Мэрилин Монро, оказавшийся на первой строчке рейтинга, был снят больше 60 лет назад, но до сих пор пользуется интересом у зрителей.
На второй строчке комедия с Лесли Нильсеном, которая перевернула карьеру актера — до нее он играл только драматические роли.
Тройку замыкает псевдодокументальная картина о несуществующей рок-группе.