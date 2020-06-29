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Названы 10 лучших зарубежных комедий за всю историю кино

Киноканал «Комедия» опубликовал рейтинг лучших зарубежных комедий всех времён.

Фильм "Один дома"
Фильм "Один дома"
kinopoisk.кг

Статистику проводили особым образом, учитывая оценки обычных зрителей, критиков, кассовые сборы фильмов и так далее, пишет «Московский комсомолец».

По итогу в топ-10 кинокомедий в 2020 году попали следующие фильмы:

  1. В джазе только девушки
  2. Аэроплан
  3. Это — Spinal Tap!
  4. День сурка
  5. Энни Холл
  6. Мальчишник в Вегасе
  7. Один дома
  8. Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу
  9. Житие Брайана по Монти Пайтон
  10. Сверкающие сёдла

Примечательно, что фильм с Мэрилин Монро, оказавшийся на первой строчке рейтинга, был снят больше 60 лет назад, но до сих пор пользуется интересом у зрителей.

На второй строчке комедия с Лесли Нильсеном, которая перевернула карьеру актера — до нее он играл только драматические роли.

Тройку замыкает псевдодокументальная картина о несуществующей рок-группе.

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