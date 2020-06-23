Распутин в стиле кунг-фу: пользователи оценили «клюкву» в трейлере фильма «King's man: Начало»

Действие происходит во время Первой мировой войны, когда только ленивый злодей не мечтает о мировом господстве.

Главный герой — молодой и наглый сын герцога Оксфордского Конрад. Он поступает на службу в шпионскую организацию Kingsman, чтобы служить на благо Англии.

Его задание — остановить тирана Григория Распутина (исполняет Рис Иванс), который хочет развязать еще одну войну и убить миллионы человек.

В трейлере мы видим, что Распутин владеет восточными боевыми искусствами и готов дать достойный отпор в рукопашной битве.

Российские пользователи уже оценили такую «клюкву»: «Так и знал что все беды из-за русских темных магов», «Распутин — мастер единоборств южного креста», «Несчастный Распутин, кем он только не был в голливудских фильмах» — пишут они в комментариях.

Первый фильм «Kingsman: Секретная служба» вышел в прокат в 2015 году. В центре сюжета — заговор технологического гения-психопата, который намеревался контролировать человечество с помощью сим-карт. Картина при бюджете в $81 собрала в мировом прокате $414 млн.