Фламинго на Телецком, а Кащей в Тальменке: шесть фильмов, которые были сняты на Алтае

Недавно в сети появился трейлер нового фильма с Вениамином Смеховым, который сняли на Алтае. «Афиша» altapress.ru решила вспомнить, какие еще картины снимали в наших живописных местах.

«Красный газ» ( 1924 год)

Первое игровое кино, снятое на Алтае.

В 1924 году в Новосибирске отмечалось пятилетнее освобождения от армии Колчака. Сначала планировалось, что фильм будет снимать в Москве, но студия отказалась от проекта. Тогда его создатели решили сделать его собственными силами.

Съемки проходили в алтайских селах, Бийске, Бердске, в Новониколаевске, на берегу Оби. В Колывани ради картины даже сожгли несколько построек, чтобы показать зверство белых.

Не обошлось и без курьезов — так, в Бердске никто не знал, что идут съемки фильма, и люди подготовились ко встрече с белыми: кто-то вооружился, а кто-то, наоборот, подготовил икону с вышитым полотенцем для радостной встречи.

А во время инсценировки пожара на пароходе «Адмирал Колчак» к нему поспешило на помощь томское судно. Пришлось объясняться.

Фильм оказался очень популярным и его буквально затерли в кинотеатрах до дыр — ни одного экземпляра не сохранилось.

Кадр из фильма «Красный газ» ru.wikipedia.org

«Золотое озеро» ( 1935 год)

Это сейчас мы можем посмотреть фламинго только в зоопарках, а вот в прошлом веке они прилетали и на Алтай. Убедиться в этом можно, посмотрев фильм «Золотое озеро».

Кapтинa paccкaзывaeт o бopьбe зoлoтopaзвeдoчнoй экcпeдиции c бaндoй xищникoв-cтapaтeлeй, cкpывaющиxcя в aлтaйcкoй тaйгe.

Съемки проходили в живописных местах около Телецкого озера. Немалое количество экранного времени отдано местным пейзажам.

«Кащей Бессмертный» ( 1944 год)

Фильм знаменитого сказочника Александра Роу, снятый во время войны.

Съемки первой части фильма — посад, сцена праздника и нападение войск Кащея — проходили около села Озерки Тальменского района. Существует легенда, что Роу согласился снимать на Алтае после рассказов о «вековых деревьях до облаков» и высоких «зарослях папоротника».

Нападение войска Кащея снимали у озера Большое Займище. В массовке принимали участие местные жители, которые в перерывах разгуливали по деревне в гриме и доспехах.

Еще один общеизвестный факт — съемочная группа останавливалась в гостинице «Алтай» в Барнауле.

«Живет такой парень» ( 1964 год)

Режиссерский дебют Василия Шукшина о простом парне Пашке Колокольникове. Он шоферит по Чуйскому тракту, поэтому, разумеется, снимали именно там.

В фильме можно увидеть очень узнаваемые места. Например, вид на горы из сел Усть-Сема и Усть-Муны, а также здание «Чайной» с характерными колоннами на крыльце.

На своей родине Шукшин снял еще два фильма: «Ваш сын и брат» и «Печки-лавочки».

«Пока цветет папоротник» ( 2012 год)

Мистический сериал с еще молоденьким и неоперившимся Александром Петровым.

Сценаристом и режиссером выступил барнаулец Евгений Бедарев. Он устроил героям своего сериала настоящий краш-тест: им пришлось и горам Алтая побегать, и в ледяной Катуни искупаться, и пороги на лодке преодолеть. И, конечно же, победить местных духов и колдунов.

Сериал получил продолжение в 2016 году — тогда вышел сиквел «Беловодье. Тайна затерянной страны».

«То , что во мне» ( 2017 год)

Не остался равнодушным к алтайским красотам российский музыкант и актер Гарик Сукачев. Оседлав «железного коня», он отправился в заповедные места.

В своем фильме он пообщался с местными жителями — о жизни, мистике, природе. Не обошел вниманием и Сростки, где попытался разгадать феномен Шукшина.

«Болевой порог» ( 2019 год)

Еще один фильм про героев, которых всячески испытывала алтайская природа.

В скандальное ДТП попали четверо московских мажоров. Они решили переждать «бурю» в Горном Алтае, а заодно отдохнуть и расслабиться. Но жизнь приготовила им новую подлянку.

Позже актеры поделились впечатлениями о съемках на Алтае: «Я то руки отбивала, то ноги — да так, что ходить не могла. Один раз чуть не утонули, когда нас понесло в лодке по реке», — рассказала актриса Наталья Скоморохова.

Зато в кадрах с экстримом артистам не пришлось ничего играть — все эмоции были настоящими.