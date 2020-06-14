Назван лучший герой за всю историю кино

Второй в рейтинге оказалась Эллен Рипли из серии фильмов «Чужой». На третьем месте оказался современный супергерой Железный человек.
В десятке лидеров также оказались Капитан Америка, Люк Скайуокер, Бэтмен, принцесса Лея, Джеймс Бонд, Супермен и Черная Пантера.
К слову, Харрисон Форд, несмотря на возраст, не собирается прощаться со своим знаменитым киногероем и снимется в очередной картине о прославленном археологе и искателе приключений. По словам сценаристов, это будет «продолжение, а не перезагрузка серий».
Релиз новой картины назначен на июнь 2021 года.