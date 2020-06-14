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Назван лучший герой за всю историю кино

Журнал Empire провел опрос среди своих читателей и выявил самого лучшего киногероя за всю историю. Им стал Индиана Джонс, которого сыграл актер Харрисон Форд, сообщает «Лента».

Индиана Джонс
Индиана Джонс
kinopoisk.ru

Второй в рейтинге оказалась Эллен Рипли из серии фильмов «Чужой». На третьем месте оказался современный супергерой Железный человек.

В десятке лидеров также оказались Капитан Америка, Люк Скайуокер, Бэтмен, принцесса Лея, Джеймс Бонд, Супермен и Черная Пантера.

К слову, Харрисон Форд, несмотря на возраст, не собирается прощаться со своим знаменитым киногероем и снимется в очередной картине о прославленном археологе и искателе приключений. По словам сценаристов, это будет «продолжение, а не перезагрузка серий».

Релиз новой картины назначен на июнь 2021 года.

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