Барнаул 13°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

Опубликован тизер российского фильма «Мы» по легендарной антиутопии Замятина

В сети появился тизер нового российского фильма «Мы», который был снят по знаменитому роману Замятина, сообщает РБК.

Фильм "Мы"
Фильм "Мы"
KINOPOISK.RU

Фильм снял молодой 27-летний режиссер Гамлет Дульян. В экранизации снялись знаменитые актеры: Елена Подкаминская, Егор Корешков, Юрий Колокольников, Филипп Янковский, Марьяна Спивак и другие.

История разворачивается в постапокалиптическом мире после глобальной войны. Остатки человечества живут в «идеальном» Едином государстве.

У каждого жителя свой порядковый номер, униформа, стеклянные дома и секс по расписанию. Главный герой, инженер по имени Д-503, абсолютно счастливо живет в таком обществе. До тех пор, пока не встречает девушку И-330, которая переворачивает его взгляд на мир.

По словам режиссера, к первоисточнику сценаристы отнеслись очень бережно. Он считает, что роман Замятина сейчас очень актуален.

«Люди все чаще и чаще поддерживают радикальные идеи, которые конфликтуют между собой. Такие „крайние“ идеи и предложения вызывают деформацию ценностей и социальных ориентиров, что в итоге приводит к общественному взрыву и тотальному контролю над личностью. Сейчас это происходит во всем мире», — рассказал Дульян.

Премьера фильма состоится в 2021 году.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка