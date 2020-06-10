Лапенко и Пухляш выходят на экран. Какие новые сериалы нельзя пропустить летом 2020 года

Сериальное лето 2020 года будет разномастным: тут и истории о сильных женщинах, и комедия о коронавирусе, и неожиданный западный хоррор. Что точно нельзя пропустить в ближайшие месяцы — в обзоре altapress.ru.

Чики

Российская драмеди о четырех подругах-проститутках, которые решили открыть свой бизнес и кардинально изменить свою жизнь. Но не все рады их предприимчивости.

Главные роли сыграли Ирина Горбачева, Ирина Носова, Варвара Шмыкова, Алена Михайлова и Антон Лапенко. Сериал транслирует платформа more. tv — уже доступны первые две серии из восьми.

Перри Мейсон

Новая экранизация нашумевшей серии романов Эрла Стэнли Гарднера.

Лос-Анджелес, времена Великой депрессии. Главный герой, адвокат Перри Мейсон, сам расследует преступления. В прошлом он прошел Первую мировую войну, которая аукается ему посттравматическим синдромом, и болезненный развод.

Однажды в городе пропадает ребенок, и Мейсон берется за это дело. Как оказалось, оно выведет его на крупный заговор в элитных кругах.

Старгерл

Сериал о супергероини из вселенной DC Comics.

К девушке Кортни случайно попадает магический трезубец. Она уверена — это оружие поможет узнать ей, куда пропал ее отец.

Она шьет суперкостюм и собирает свою суперкоманду, которая поможет ей в поисках.

Чума

Хайповый российский сериал о самоизоляции в карикатурном Средневековье. Вместе с российскими звездами там снялся алтайский танцор Дмитрий Красилов.

Сценаристы «Чумы» высмеивают все, что мы приобрели во время коронавируса: конференции в ZOOM, подпольные салоны красоты, социальную дистанцию и многое другое. Свежо, остро, смешно.

Политик

Амбициозный подросток Пэйтон мечтает стать президентом США. Но карьеру нужно начать с поста президента школы.

Борьба складывается не совсем удачно, все тщательно спланированные действия рушатся с каждым шагом. Но надежды на победу еще есть.

Затопленный город

Итальянский хоррор-сериал от Netflix.

Женщина с двумя детьми возвращается в родной город. Внезапно она исчезает. Дети отправляются на ее поиски, попутно разгадывая одну семейную тайну за другой.

Надежда

Перспективный российский сериал от платформы START. Москвичка в исполнении Виктории Исаковой живет обычной размеренной жизнью с мужем и дочерью.

Но работает она не стюардессой на частных самолетах, а наемным убийцей. Эта «профессия» — плата за ее свободы. В один момент женщина понимает, что больше не может врать родным и собирается покончить с темным прошлым.