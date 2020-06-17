Барнаул 19°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

В сети покажут новый сериал про вампиров с Михаилом Ефремовым в главной роли

Видеосервис Start готовится в ближайшие дни выпустить премьерный сериал «Вампиры средней полосы». В ней сыграл актер Михаил Ефремов, который исполнил роль деда Славы — главу династии вампиров.

Скрин из сериала "Вампиры средней полосы"
Скрин из сериала "Вампиры средней полосы"
Youtube

Сюжет сериала разворачивается в Смоленске. Город от остальной российской провинции отличает одно — здесь живут вампиры. Они ведут непримечательный образ жизни и не убивают людей. Но когда в березовой роще под Смоленском находят тела обескровленных парней, мирная жизнь вампиров оказывается под угрозой.

«Оригинальный сериал видеосервиса START о том, как важно оставаться человеком, даже если ты не совсем человек», — пишут на сайте платформы.

Возглавляет вампирскую «ячейку общества» самый старый вампир, дед Слава, он же Святослав Вернидубович, а следят за соблюдением вампирско-мирских законов «хранители» во главе с суровой Ириной Витальевной.

В сериале также снялись Татьяна Догилева, Екатерина Кузнецова, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Александр Устюгов и другие.

Дата премьеры пока неизвестна.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка