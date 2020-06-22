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Ефремова могут вырезать из нового сериала про вампиров

Заслуженного артиста России Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, могут вывести из сериала «Вампиры средней полосы», который в скором времени должны были показать на видеоплатформе Start.

Скрин из сериала "Вампиры средней полосы"
Скрин из сериала "Вампиры средней полосы"
Youtube

По словам другого артиста из «вампирского» сериала Дмитрия Лысенкова, картина еще полностью не отснята. Съемки были остановлены из-за пандемии и должны продолжиться осенью, пишет РИА Новости.

Ранее СМИ растиражировали слова Лысенкова, якобы заявившего, что из сериала вырежут уже отснятые сцены с Михаилом Ефремовым. Актеру пришлось уточнять, что он имел в виду.

«Во время пандемии случилась эта история с Михаилом Ефремовым. Дальнейшее развитие событий — не в моей компетенции, поэтому я не знаю, что будет происходить. Возможно, будет заменен артист. Возможно. <…> Зависит тут, скорее всего, от решения суда, а не от продюсеров даже», — сказал Лысенков.

Театру «Современник» пришлось опровергать еще один слух, связанный с карьерой Михаила Ефремова. Так, были выдвинуты предположения, что в театре все роли артиста теперь будет играть его сын Никита.

«Пока не известно даже, какие у нас будут постановки, какие актеры будут задействованы. Поэтому говорить о том, кто кого заменит, сейчас невозможно. Не верьте подобным сообщениям», — пояснила «Вечерней Москве» пресс-секретарь театра Елена Волкова.

Напомним, смертельное ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня в Москве.

Джип, за рулем которой находился актер, выехала на встречную полосу на Смоленской площади и врезалась в фургон. Водитель фургона скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело.

Экспертиза показала, что Ефремов был за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он находится под домашним арестом.

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