Ефремова могут вырезать из нового сериала про вампиров

Заслуженного артиста России Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, могут вывести из сериала «Вампиры средней полосы», который в скором времени должны были показать на видеоплатформе Start.

По словам другого артиста из «вампирского» сериала Дмитрия Лысенкова, картина еще полностью не отснята. Съемки были остановлены из-за пандемии и должны продолжиться осенью, пишет РИА Новости.

Ранее СМИ растиражировали слова Лысенкова, якобы заявившего, что из сериала вырежут уже отснятые сцены с Михаилом Ефремовым. Актеру пришлось уточнять, что он имел в виду.

«Во время пандемии случилась эта история с Михаилом Ефремовым. Дальнейшее развитие событий — не в моей компетенции, поэтому я не знаю, что будет происходить. Возможно, будет заменен артист. Возможно. <…> Зависит тут, скорее всего, от решения суда, а не от продюсеров даже», — сказал Лысенков.

Театру «Современник» пришлось опровергать еще один слух, связанный с карьерой Михаила Ефремова. Так, были выдвинуты предположения, что в театре все роли артиста теперь будет играть его сын Никита.

«Пока не известно даже, какие у нас будут постановки, какие актеры будут задействованы. Поэтому говорить о том, кто кого заменит, сейчас невозможно. Не верьте подобным сообщениям», — пояснила «Вечерней Москве» пресс-секретарь театра Елена Волкова.

Напомним, смертельное ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня в Москве.

Джип, за рулем которой находился актер, выехала на встречную полосу на Смоленской площади и врезалась в фургон. Водитель фургона скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело.

Экспертиза показала, что Ефремов был за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он находится под домашним арестом.