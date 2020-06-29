Сыгравшая Харли Квинн актриса исполнит главную роль в новых «Пиратах Карибского моря»

Создатели подчеркнули, что история новой картины не будет связана с оригинальной франшизой, где роль капитана Джека Воробья исполнил Джонни Депп, пишут «Известия». Это будет совершенно новый сюжет и другие герои.

Перезапуск популярного приключенческого фильма готовит сценарист и продюсер нашумевшего сериала «Чернобыль» Крэйг Мазин. Автором женских «Пиратов» выступит Кристина Ходсон, которая работала с Марго Робби в «Хищных птицах».

Ранее также появилась информация о том, что «Пиратах Карибского моря-6» может появиться Роберт Дауни-младший («Железный человек», «Шерлок Холмс»). Правда, только в эпизодической роли.