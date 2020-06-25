Автор «Игры престолов» рассказал, когда планирует выпустить очередную книгу саги

Американский писатель Джордж Мартин рассказал, что шестая часть саги «Песнь льда и огня» — «Ветра зимы» — может выйти в 2021 году, пишет ТАСС.

Сейчас он работает над книгой в режиме самоизоляции в небольшом домике в горах.

«По крайней мере вынужденная изоляция помогла мне писать. Каждый день я трачу много часов на „Ветра зимы“ и уверенно продвигаюсь в работе, — рассказал он. — Вчера я завершил новую главу, еще одну — три дня назад, а еще одну — на прошлой неделе. Но нет, это не означает, что книга будет завершена завтра и опубликована на следующей неделе», — написал он в своем блоге.

Мартин также добавил, что издание получится огромным.

Первая книга из цикла «Песнь льда и огня» под названием «Игра престолов» вышла в 1996 году. Последняя на сегодняшний день, пятая книга «Танец с драконами», была опубликована в 2011 году. Мартин намерен написать еще две книги из цикла — «Ветра зимы» и «Грезы о весне», пишет РБК.

По книгам Мартина был снят сериал «Игра престолов», который стал популярен во всем мире. В 2019 году телесага получила премию «Эмми» как лучший драматический сериал.