«Дамбо» и «Завтрак у Тиффани»: британский телеканал составил список оскорбительных фильмов

Британский телеканал Sky Cinema опубликовал список фильмов, в которых содержатся обидные или оскорбительные для какой-либо группы зрителей эпизоды, пишет regnum.ru.

Перед показом этих картин зрителей будут предупреждать о возможном оскорблении их чувств из-за содержащихся устарелых взглядов на мир.

В «черный список» попали такие знаменитые картины, как мультфильм «Дамбо», «Унесенные ветром», «Книга джунглей», «Флэш Гордон», «Последний самурай», «Чужие», «Балбесы», «Певец Джаза», «Завтрак у Тиффани», «Лоуренс Аравийский» и другие.

В частности, детский мультик «Дамбо» 1941 года ругали за расистские стереотипы при изображении черных ворон. Многие увидели в них параллели с афроамериканцами.

Более того, одного из воронов изначально звали Джим Кроу, что было воспринято как отсылка к законам о расовой сегрегации в некоторых штатах США, которые были известны как «законы Джима Кроу», сообщает kinopoisk.ru.

В Sky Cinema заявили, что сделали это, потому что придерживаются политики «антирасизма и улучшения разнообразия и интеграции».

В редакции телеканала есть специальные сотрудники, которые отсматривают весь контент и в случае необходимости принимают меры.

Напомним, ранее сервис HBO Max временно изъял из своего каталога «Унесенные ветром», пообещав вернуть с комментарием исторического контекста.