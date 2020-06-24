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Многодетная семья снимает документальный фильм на Алтае. В нем появится актер Андрей Мерзликин

Семья Анатолия и Елены Гейко вместе с тремя детьми — Елизаветой, Джонатаном и Эльдаром — снимают многосерийный документально-постановочный фильм «Пятеро на каникулах». В проекте принял участие российский актер Андрей Мерзликин, а начинания поддержал продюсер фильма «Вий» Алексей А. Петрухин.

Съемки фильма "Пятеро на каникулах"
Съемки фильма "Пятеро на каникулах"
предоставлено Анатолием Гейко

Съемки картины стартовали в Горном Алтае.

«Нам предстоит спуститься Ороктойскую пещеру, покорить Марс, добраться до перевала Кату-Ярык, выстоять в сильный ветер в Курайской степи, отогреться на Бирюзовой Катуни, преодолеть Тавдинские пещеры, восхититься водопадами Корбу и Чоодор на Телецком озере, сплавиться по Катуни на моторной лодке и многое другое», — сообщают путешественники.

В одной серии в музее Шукшина в Сростках семья «случайно встречается» с актером Андреем Мерзликиным и его женой Анной. Там они поразмышляли о силе Алтая и понятии «Родина».

«В каждом фильме мы затрагиваем темы нравственности, воспитания детей, почтения к старшим. Мы все вместе познаем мир и главные жизненные принципы. Дети с нами в этом раз попадали и в град, и в снег — и это в июне! И я смотрел, как они себя ведут! Радовался, когда после снега выходило солнце, и мы купались и наслаждались прекрасным временем вместе. Это и есть воспитание детей — просто жить и проходить трудности и радости вместе», — рассказал Гейко.

После Алтая семья отправится снимать Байкал, Камчатку, Чечню, Дагестан, Урал, Карелию и Крым.

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