Семь фильмов про море, солнце и пляж для тех, кто не поедет этим летом в отпуск

Согласно опросу «Яндекс. Путешествия», в 2020 году больше половины планирующих уйти в отпуск россиян собираются летом на пляжи. Для остальной половины «Афиша» предлагает тоже провести время у моря, на живописном телеэкранном берегу, где невозможно обгореть.

Пляж

Культовый фильм с молодым и худым Леонардо ДиКаприо.

Ричард — американский юноша, жаждущий приключений — отправляется в Таиланд. Он мечтает найти рай на земле, и ему предоставляют такую возможность, рассказав о таинственном острове, где живет коммуна. Ричард отправляется туда с парочкой французов.

Идеальный побег

Парочка молодоженов отправляется в медовый месяц на Гавайи. Они присоединяются к другой паре, чтобы вместе отправиться в поход. Но внезапно они узнают, что на их райском острове орудуют серийные убийцы. Сложившаяся ситуация заставляет всех понервничать.

В фильме снялись Мила Йовович и Крис Хемсворт.

Джунгли

Приключенческий триллер с Дэниэлом Рэдклиффом, основанный на реальных событиях.

Группа приятелей отправляются в джунгли Амазонки. Их проводник обещает довести их до затерянного племени индейцев. Но внезапно он исчезает, и трое друзей остаются с природой один на один. Безобидное приключение превращается в борьбу за выживание.

Этот неловкий момент

Два лучших друга вместе со своими взрослыми дочками отправились на солнечную Ривьеру. Но отдых становится невыносим, когда одна из 18-летних дочерей внезапно влюбляется в 42-летнего друга своего отца.

А строгий папа красотки не находит себе места: он грезит найти и «пристрелить» этого «престарелого» негодяя, в которого посмела влюбиться его малышка.

Джунгли

Российская комедия, где Сергей Светлаков пытается спастись не от злых крокодилов, а от Веры Брежневой.

По сюжету они играют семейную пару, у которых наступил кризис в отношениях. Чтобы преодолеть его, они отправляются на экзотический остров.

Но и там они не наслаждаются морем и солнцем, а продолжают бурно выяснять отношения.

Золото дураков

Еще одна семья, пытающаяся улучшить отношения на лоне природы.

Герои Мэттью МакКонахи и Кейт Хадсон — супруги-кладоискатели. Когда их брак дал трещину, они находят зацепку в поиске пропавшего в 1715 году испанского галеона, у которого были несметные сокровища на борту.

Чтобы найти клад, супругам приходится воссоединиться и даже дать отпор головорезам.

Большой всплеск

Рок-звезда в исполнении Тильды Суинтон вместе со своим молодым человеком отправилась отдыхать в солнечную Италию.

Идиллию рушит бывший любовник певицы, который нагрянул вместе с дочерью. Легкомысленная игра, невинный флирт, настоящая страсть и всепоглощающая ревность обернутся для героев смертельной опасностью.