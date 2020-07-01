Барнаул 24°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

Фильм Гарика Сукачева про Алтай впервые покажут на федеральном телеканале

Документальный фильм Гарика Сукачева «То, что во мне», съемки которого прошли в 2016 году на Алтае, покажут в эфире Первого канала. Об этом рассказал сам музыкант На своей странице в Facebook.

Гарик Сукачев на съемках фильма "То, что во мне". Алтай, 2016 год.
Гарик Сукачев на съемках фильма "То, что во мне". Алтай, 2016 год.
опубликовано на vk.com/garik_sukachev

«Документалка» от знаменитого музыканта выйдет в эфир 6 и 7 июля в 23:25 по местному времени. Как сообщает Первый канал, показ приурочен к 175-летию Русского географического общества.

«То, что во мне» — документальная роуд-стори. «Повесть» о том, как Сукачев отправляется в путешествие по Алтаю через Чуйский тракт, чтобы узнать легендарную историю этих мест. Фильм позиционируется не просто документальным: исторические факты дополняет постановочная съемка и актерская игра.

Одна из главных сюжетных линий — контакт персонажа Гарика с людьми, которые встречаются на его пути. Общаясь с ними, он узнает истории, связанные с местами, которые они называют своим домом. Но сам Сукачев не может найти покой, он едет дальше, минуя поля, горы и крутые пороги Катуни. В конце он все равно обретает себя, дойдя до самой границы с Монголией.

Фильм изобилует живописными видами Алтая: серпантины Чуйского тракта, луга, неземной облик Кызыл-Чин.

Много внимания в фильме уделено теме Василия Шукшина, поэтому Гарик Сукачев презентовал фильм во время Всероссийского шукшинского кинофестиваля, который прошел на Алтае в 2017 году

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка