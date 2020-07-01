Фильм Гарика Сукачева про Алтай впервые покажут на федеральном телеканале

Документальный фильм Гарика Сукачева «То, что во мне», съемки которого прошли в 2016 году на Алтае, покажут в эфире Первого канала. Об этом рассказал сам музыкант На своей странице в Facebook.

Гарик Сукачев на съемках фильма "То, что во мне". Алтай, 2016 год.

«Документалка» от знаменитого музыканта выйдет в эфир 6 и 7 июля в 23:25 по местному времени. Как сообщает Первый канал, показ приурочен к 175-летию Русского географического общества.

«То, что во мне» — документальная роуд-стори. «Повесть» о том, как Сукачев отправляется в путешествие по Алтаю через Чуйский тракт, чтобы узнать легендарную историю этих мест. Фильм позиционируется не просто документальным: исторические факты дополняет постановочная съемка и актерская игра.

Одна из главных сюжетных линий — контакт персонажа Гарика с людьми, которые встречаются на его пути. Общаясь с ними, он узнает истории, связанные с местами, которые они называют своим домом. Но сам Сукачев не может найти покой, он едет дальше, минуя поля, горы и крутые пороги Катуни. В конце он все равно обретает себя, дойдя до самой границы с Монголией.

Фильм изобилует живописными видами Алтая: серпантины Чуйского тракта, луга, неземной облик Кызыл-Чин.

Много внимания в фильме уделено теме Василия Шукшина, поэтому Гарик Сукачев презентовал фильм во время Всероссийского шукшинского кинофестиваля, который прошел на Алтае в 2017 году