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Шукшинский кинофестиваль хотят провести в сентябре

Шукшинский кинофестиваль планируется провести этой осенью. Об этом сообщила министр культуры Елена Безрукова.

Алиса Гребенщикова на открытии Шукшинского фестиваля-2019 в Барнауле.
Алиса Гребенщикова на открытии Шукшинского фестиваля-2019 в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Всероссийские «Шукшинские дни на Алтае» по-прежнему проведут только в следующем году. Ко дню рождения Шукшина 25 июля пройдут онлайн-мероприятия, сообщают в министерстве культуры.

«Что касается одного из наиболее ярких событий Шукшинских дней на Алтае — Шукшинского кинофестиваля, то он все-таки состоится. На данном этапе принято решение перенести его на первую неделю сентября», — рассказала Безрукова.

В каком виде будут организованы показы фильмов — на открытых площадках или в кинотеатрах — будет известно к концу лета.

В связи с этим дирекция кинофестиваля возобновила прием заявок на участие в Шукшинском кинофестивале, который пройдет в Алтайском крае под девизом «Нравственность есть Правда».

Для этого до 30 июля необходимо предоставить свой фильм на почту altkinocenter@mail.ru. В конкурсе могут участвовать фильмы, которые были сняты не ранее 1 января 2019 года.

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