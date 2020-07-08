Все фломастеры разные. Как в Сети научиться рисовать все что угодно

Студия Олега Торопыгина
Олег Торопыгин — автор обучающих видеозаписей по академическому рисунку, живописи, скульптуре и композиции.
Помимо собственно уроков рисунка, рисования акварелью, на канале есть обзоры лучших учебников. Здесь можно научиться рисовать объемные портреты, посмотреть обзоры художественных студий и даже приобрести некоторые навыки иконописи.
Для удобства есть специальное видео о том, как пользоваться каналом, чтобы сэкономить время и не зависнуть на том, что пока не нужно начинающему творцу.
Anurisui
Екатерина Федорова — художник-любитель. Своей задачей она видит помощь людям, которые хотят начать рисовать, но думают, что у них не получится.
Екатерина представляет ускоренную съемку собственных работ, которые она комментирует. Это четкие советы о техниках, материалах и самом процессе рисования.
Помимо этого, автор рассказывает много интересных историй из области искусства, всегда поможет советом, а также дает обширные обзоры художественных материалов, сравнивает их цены и качество.
Картины Екатерины — яркие и очень женские: в основном цветы и красивые пейзажи, написанные акварелью, гуашью и акрилом.
OrionaArt
Автор канала Анна Оськина — график, в своих видеоуроках она показывает процессы рисования карандашами, ручками, красками и маркерами.
Здесь есть рисование и раскрашивание, изготовление открыток, оформление артбука, личного дизайнерского дневника, а также рассказы о книгах по рисованию.
Анна учит писать красивыми шрифтами и показывает графические узоры, в том числе зентанглы, которые станут альтернативой раскраскам-антистресс.
Здесь же можно научиться рисовать милых персонажей сказок и мультфильмов, зверят, девочек, аниме красками и карандашами.
Oli Vince
Этот канал — настоящий рай для любителей акварели. Мастер-классы с нежными рисунками обязательно захочется повторить.
Уроки разделены на две части — «Основы акварели» и «Продвинутая акварель». Здесь можно научиться рисовать натюрморты, портреты, пейзажи и даже космос.
Есть уроки из серии «Забавы с кисточкой», где можно посмотреть, как рисуют круассан при помощи растворимого кофе.
Smirnov School
Тут можно найти стримы с самыми крутыми художниками российской и зарубежной индустрии, уроки по концепт-арту, лекции по отрисовке объектов и рендеру, а также ответы на вопросы от профессионалов.
Smirnov School — это школа цифрового рисунка, которая полностью погружает в мир CG-художников (CG — цифровое рисование, сокращение от Computer Graphic. — Прим. ред.).
Ксения Пономаренко,
барнаульская художница и дизайнер:
Я считаю, что такие уроки хороши для тех, кто уже знает основы, в качестве повышения квалификации, особенно в цифровой живописи. Но есть еще постановка руки, изучение и ощущение материалов. Я не уверена, что это можно объяснить дистанционно.
Кроме того, для начинающих очень важна работа с натурой. Причем важен именно непосредственный зрительный контакт. А если натуру транслировать онлайн, результат будет сомнителен.