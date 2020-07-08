Все фломастеры разные. Как в Сети научиться рисовать все что угодно

Художественная наука только кажется хитрой. Маститые творцы тоже начинали с набросков и считают, что рисовать может каждый. Может, после онлайн-уроков вы не станете резидентом знаменитых галерей, но создавать маленькие шедевры для себя и близких точно научитесь. «Афиша» представляет пять лучших youtube-каналов для начинающих художников.

Студия Олега Торопыгина

Олег Торопыгин — автор обучающих видеозаписей по академическому рисунку, живописи, скульптуре и композиции.

Помимо собственно уроков рисунка, рисования акварелью, на канале есть обзоры лучших учебников. Здесь можно научиться рисовать объемные портреты, посмотреть обзоры художественных студий и даже приобрести некоторые навыки иконописи.

Для удобства есть специальное видео о том, как пользоваться каналом, чтобы сэкономить время и не зависнуть на том, что пока не нужно начинающему творцу.

Искусство , художники , краски СС0

Anurisui

Екатерина Федорова — художник-любитель. Своей задачей она видит помощь людям, которые хотят начать рисовать, но думают, что у них не получится.

Екатерина представляет ускоренную съемку собственных работ, которые она комментирует. Это четкие советы о техниках, материалах и самом процессе рисования.

Помимо этого, автор рассказывает много интересных историй из области искусства, всегда поможет советом, а также дает обширные обзоры художественных материалов, сравнивает их цены и качество.

Картины Екатерины — яркие и очень женские: в основном цветы и красивые пейзажи, написанные акварелью, гуашью и акрилом.

Художник. Открытые источники.

OrionaArt

Автор канала Анна Оськина — график, в своих видеоуроках она показывает процессы рисования карандашами, ручками, красками и маркерами.

Здесь есть рисование и раскрашивание, изготовление открыток, оформление артбука, личного дизайнерского дневника, а также рассказы о книгах по рисованию.

Анна учит писать красивыми шрифтами и показывает графические узоры, в том числе зентанглы, которые станут альтернативой раскраскам-антистресс.

Здесь же можно научиться рисовать милых персонажей сказок и мультфильмов, зверят, девочек, аниме красками и карандашами.

Художник. Открытые источники.

Oli Vince

Этот канал — настоящий рай для любителей акварели. Мастер-классы с нежными рисунками обязательно захочется повторить.

Уроки разделены на две части — «Основы акварели» и «Продвинутая акварель». Здесь можно научиться рисовать натюрморты, портреты, пейзажи и даже космос.

Есть уроки из серии «Забавы с кисточкой», где можно посмотреть, как рисуют круассан при помощи растворимого кофе.

Выставка молодых художников в «Республике ИЗО» altapress.ru

Smirnov School

Тут можно найти стримы с самыми крутыми художниками российской и зарубежной индустрии, уроки по концепт-арту, лекции по отрисовке объектов и рендеру, а также ответы на вопросы от профессионалов.

Smirnov School — это школа цифрового рисунка, которая полностью погружает в мир CG-художников (CG — цифровое рисование, сокращение от Computer Graphic. — Прим. ред.).

Ксения Пономаренко,

барнаульская художница и дизайнер: