Топ-10 мест в Барнауле для необычных романтических свиданий

Поехать в аэропорт и прогуляться до блошиного рынка — лишь малая часть того, чем можно заняться на романтической встрече. «Афиша» опросила барнаульских студентов и составила целый список «свиданных» мест на любой вкус. Остается выбрать и пригласить любимого человека.

Холмы

Холмами называется площадка над сценой на площади Сахарова. Влюбленные часто приходят сюда полюбоваться городскими видами и вечерними огнями фонарей.

Студентка АлтГПУ Вера Алампиева поделилась впечатлениями от свидания, проведенного в этом месте: «Тогда мы с этим парнем были еще просто друзьями. Гуляли по городу, и он предложил мне пойти на холмы. Я не поняла, где это, и не хотела идти. Парень убедил меня в том, что на холмах очень красиво, и все же привел меня туда. Когда мы забрались на небольшую площадку, у меня перехватило дыхание! Это безумно романтичное место».

Парк «Барнаульская крепость».

Адрес: Площадь Сахарова.

Клуб виртуальной реальности «AnyVR»

В клубе «AnyVR» есть стрелялки, игры против зомби, бои, гонки и многое другое.

Руководители заведения утверждают, что взаимодействие пары в виртуальной реальности — идеальный способ для получения незабываемых впечатлений. Влюбленные буквально проживают любимую компьютерную игру вместе.

Компьютерная игра. Геймер. СС0

Адрес: ул. Пролетарская, 56.

Барнаульский аэропорт

Для того чтобы отправиться в аэропорт, необязательно покупать билет на золотистые пляжи. Можно просто приехать сюда и издалека посмотреть, как взмывают в небо самолеты.

«Свидание около аэровокзала — это круто! Я бы не отказалась вместе с любимым понаблюдать за взлетающими самолетами. А еще здесь, за городом, отлично видно звезды», — рассказала Арина Сафронова.

В аэропорту. СС0

Адрес: Павловский тракт, 226.

Горная аптека

Для тех же, кто боится высоты, но жаждет новых впечатлений, больше подойдет романтический ужин при свечах в старинном подземелье.

«Барнаульское агентство необычных свиданий» совместно с музеем «Горная аптека» организует свидания в стиле XVIII века. В двухчасовую программу стоимостью 8,5 тысяч рублей входят авторский ужин и музыкальное сопровождение.

Гастрономическая экскурсия в «Горной аптеке». Анна Зайкова.

Адрес: ул. Ползунова, 42.

Город мастеров

Если любимый человек увлекается творчеством и рукоделием, то, наверняка, интересным получится свидание в «Городе мастеров».

Это краевое ремесленное объединение, каждый мастер которого за символическую плату обучит изготовлению какой-нибудь вещицы: красивой картины, расписного стакана или валяной игрушки.

Выставка «город мастеров». barnaul.org

Романтики в обстановку привнесет и то, что здание организации, памятник деревянного зодчества, расположено в историческом центре Барнаула.

Адрес: проспект Красноармейский, 14.

Аллея любви

Аллея любви — это тихий сквер, спрятанный за жилыми домами, поликлиниками, детскими садами, школами и продуктовыми магазинами. Место простое, но очень уютное. Здесь можно отдохнуть на скамейке, помечтать и покормить голубей.

Влюбленные в парке СС0

Адрес: ул. Георгия Исакова (между ул. Северо-Западной и ул. 2-й Северо-Западной).

Блошиный рынок

Хорошо узнать любимого человека нужно уже во время первого свидания. К слову, на блошином рынке полно интересных и необычных вещей, которые стоит обсудить, и прогулка по нему — прекрасная возможность понять, что молодой человек или девушка с вами не из-за толстого кошелька.

Блошиный рынок СС0

Адрес: ул. Взлетная, 2к.

Улица Максима Горького

Между Комсомольским и Ленинским проспектами находится улица Максима Горького. В начале улицы стоят высокие дома, которые могут понравиться любителям архитектуры нового типа.

А вот от улицы Пролетарской удивить самодельными поделками смогут дворы: мельницы, теремки, колодцы, и даже пушка стоят сразу же за голубым двухэтажным домом. На пересечении М. Горького и Анатолия находится гастрономия, в которой можно попробовать свежих булочек.

Здание музея на улице Горького. ru.wikipedia.org.

Проспект Социалистический ( от Димитрова до Короленко)

На этой улице находятся не только торговые центры и гастрономические заведения. Здесь есть художественный салон, куда можно зайти и посмотреть картины барнаульских художников, а также салон интерьерного декора, через прозрачную витрину которого можно увидеть оригинальные дизайнерские решения для дома.

Еще на проспекте можно увидеть сочетание современной и старой, деревянной, архитектуры города.

Дом на пр. Социалистическим , 38 в Барнауле. altapress.ru.

Комсомольский проспект ( от Советской до Интернациональной)

На Комсомольском можно перекусить популярными видами фастфуда: пиццей или шаурмой, а можно и полакомиться сладостями: возле улицы Чкалова есть кондитерская.

На углу с Пролетарской улицей на постаменте стоит скульптура лисы, а у юридического института — самолет ЯК-28. Напротив института (бывшего летного училища) стоит дом с портретом самого Валерия Чкалова на фасаде. Проспект и его дворы подойдут тем, кто не хочет уходить далеко от центра, но желает походить по нетипичным местам и, может быть, увидеть что-то новое.

Влюбленные СС0

Где любят собираться студенты

Фудкорты и другие разнообразные кафе придутся по душе далеко не всем.

Например, Ирина, студентка заочного отделения НГПУ призналась, что не пошла бы в шумное или людное место надолго — в эту категорию она отнесла фудкорты и торговые центры. «Потому что я от них сильно устаю, и в таком случае провести время хорошо не получится. Мне больше нравятся набережные и парки».

Того же мнения придерживается и Екатерина — студентка РАНХиГС. «Я бы не пошла на свидание в место, где шумно. Там нельзя нормально поговорить. Но мне нравится кафе „Тукано“ — там уютно, можно поиграть, поесть, поболтать. А ещё рядом с кафе проходит аллея Ленинского проспекта — очень классный вариант для прогулки».

Влюбленные. Открытые источники.

Однако очень многие из опрошенных нами молодых людей и девушек упоминали, что главное в свидании — это не то место, куда вы пойдёте. Самое важное — это вы сами, наслаждающиеся компанией друг друга. Как сказали нам Никита и Ангелина, студенты АлтГУ:

— Вы ведь должны просто концентрироваться друг на друге.

— Верно. В сущности, главное разговаривать, а где — уже не имеет особого значения.

Анастасия Бичакова.