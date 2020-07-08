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В Алтайском крае 15 июля не откроют кинотеатры

Открывать кинотеатры в Алтайском крае 15 июля не будут. Об этом в среду, 8 июля, заявила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина.

Открытие обновленного кинотеатра "Премьера".
Открытие обновленного кинотеатра "Премьера".
Анна Зайкова.

Она подчеркнула, что открытие кинотеатров предусмотрено на третьем этапе снятия ограничений. Алтайский край сейчас находятся на первом этапе. Кроме того, в регионе с каждым днем выявляют все больше заболевших COVID-19. Так, 8 июля краевой оперштаб по борьбе с коронавирусом заявил о 188 инфицированных.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в регионе составляет 4897 человек, в том числе 496 детей до 17 лет включительно.

Напомним, что об открытии кинозалов 15 июля при одобрении региональных властей заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Кинотеатры были закрыты с 23 марта по поручению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой из-за ситуации с распространением коронавируса.

Владелец сети «Киномир» Яков Кац в интервью altapress.ru сообщил, что даже если кинозалы откроются в разрешенную дату, показывать зрителям будет нечего — прокатчики переносят релизы на более поздние даты.

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