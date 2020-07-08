В Алтайском крае 15 июля не откроют кинотеатры

Открывать кинотеатры в Алтайском крае 15 июля не будут. Об этом в среду, 8 июля, заявила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина.

Она подчеркнула, что открытие кинотеатров предусмотрено на третьем этапе снятия ограничений. Алтайский край сейчас находятся на первом этапе. Кроме того, в регионе с каждым днем выявляют все больше заболевших COVID-19. Так, 8 июля краевой оперштаб по борьбе с коронавирусом заявил о 188 инфицированных.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в регионе составляет 4897 человек, в том числе 496 детей до 17 лет включительно.

Напомним, что об открытии кинозалов 15 июля при одобрении региональных властей заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Кинотеатры были закрыты с 23 марта по поручению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой из-за ситуации с распространением коронавируса.

Владелец сети «Киномир» Яков Кац в интервью altapress.ru сообщил, что даже если кинозалы откроются в разрешенную дату, показывать зрителям будет нечего — прокатчики переносят релизы на более поздние даты.