Вместо отпуска. ТОП-7 книг с атмосферой дальних стран

Коронавирус по-прежнему бушует в мире, так что надежда на безопасный для здоровья выезд за границу так и не появилась. Для тех, кто этим летом остался дома, предлагаем подборку книг, которая поможет ощутить себя в других странах и сполна насладиться атмосферой заграничных мест.

Армения. «С неба упали три яблока», Наринэ Абгарян

На страницах книги разворачивается история маленькой деревни в горах Армении. Большое шумное село сталкивается со стихийными бедствиями и войной и начинает постепенно умирать. В Маране остаются только старики, и, кажется, что совсем скоро от деревни не останется и следа. Но чудо все-таки происходит.

Колоритные и абсолютно не похожие друг на друга персонажи, восточный быт, описанный до мельчайших деталей, исторический дух времени и мистическая связь между событиями внутри повествования. Понравится тем, кто имеет желание погрузиться в другую культуру и повернуть свои мысли в позитивную сторону.

Армения. СС0.

Англия. «Ежевичное вино», Джоанн Харрис

Безнадежно застрявший в прошлом писатель никак не может снова начать работу над книгами. В подвале своего дома он случайно находит шесть бутылок домашнего вина, которое чудом сохранилось со времен детства героя, и погружается в мир ностальгии.

Это и история старика-садовода, создавшего вино, которое переворачивает жизнь, и поиск себя и своего потерянного таланта, который предстоит писателю, обнаружившему эту волшебную капсулу времени.

Полное погружение в себя и рефлексия о своем месте в этом мире. Реалистичная сказка, имеющая глубокий философский подтекст и дающая силы идти вперед.

Лондон. Англия. pixabay

Франция. «Элегантность ежика», Мюриель Барбери

Герои, жильцы одного дома, уверены, что никто не видит их такими, какие они есть.

12-летняя Палома думает, что жизнь бессмысленна, ее взгляды на мир представляются гораздо шире и мудрее взглядов, которых придерживается вся ее семья. В консьержке Рене все видят лишь человека-функцию, не стараясь разглядеть образованную женщину, а сама Рене тщательно скрывает свои увлечения.

Все меняется, как только Палома и Рене начинают общаться, а переехавший в дом бизнесмен Какуро Одзу раскрывает главный секрет консьержки, приглашая ее на ужин. Что связывает абсолютно непохожих друг на друга людей, и как меняется их жизнь после случайной встречи?

Франция. Эйфелева башня. СС0

Америка. «Ночь нежна», Фрэнсис Скотт Фицджеральд

Талантливый врач-психиатр Дик Дайвер влюбляется в свою пациентку. Родители девушки богаты, в отличие от молодого врача, и неохотно дают свое согласие на брак, надеясь только на то, что квалификация опытного психиатра поможет их дочери как можно реже сталкиваться с проявлениями неизлечимой болезни.

Супруги ведут замкнутую жизнь, однако, в один из летних сезонов у них в гостях останавливается молодая американская актриса.

Атмосфера хаоса и праздника, тоски и влияния прошлого. Подробное описание жизни богатых людей в 20-е годы XX века подводит читателя к мысли о бессмысленности жизни, если в ней нет цели.

Белый дом , США. CC0

Чехия. «Вальс на прощание», Милан Кундера

Восемь героев встречаются в маленьком курортном городке в Чехословакии. Все персонажи имеют взаимосвязи: любовь, ненависть, дружбу, случайную встречу, ставшую роковой, жажду наживы, денег или надежду на счастливое будущее.

Цели каждого из них можно понять. Однако не все так просто складывается у каждой нитки этого запутанного клубка.

Эгоизм — причина запутанности отношений между героями. Он порождает череду событий, из которых никто не может вырваться не пострадав.

Обучение в Чехии. СС0

Испания. «Любовь во время холеры», Габриэль Гарсиа Маркес

Главная героиня Фермина Даса отвергает предложение руки и сердца друга детства, признавая свои чувства к нему наивными и детскими, и выходит замуж за врача, целью жизни которого является борьба с холерой.

Героиня проживает долгую и насыщенную жизнь, но в один момент теряет мужа. После его смерти между ней и другом детства Флорентино вновь вспыхивают чувства, и они отправляются в круиз на его корабле. Чтобы избежать лишних остановок в пути, герои вывешивают флаг, означающий, что на корабле холера, и однажды с этим флагом их не пускают обратно в порт.

Это история любви и неизменности главных черт человеческой личности.

Ронда , Испания. fishki.net

Норвегия. «Апельсиновая девушка», Юстейн Гордер

15-латний подросток находит в старом гоночном автомобиле в гараже письмо от отца, который умер от неизлечимой болезни больше 10лет назад. Письмо содержит подробную и эмоциональную историю о девушке, множество вопросов и фактов из прошлого, над которыми мальчику еще только предстоит подумать.

История о сыне, отце и Апельсиновой девушке — это книга в книге. Рассказ ведут сразу два человека: отец из прошлого и его сын в настоящем.

Рейне , Норвегия. fishki.net

Ирина Пинчук