Вместо отпуска. ТОП-7 книг с атмосферой дальних стран

Армения. «С неба упали три яблока», Наринэ Абгарян
На страницах книги разворачивается история маленькой деревни в горах Армении. Большое шумное село сталкивается со стихийными бедствиями и войной и начинает постепенно умирать. В Маране остаются только старики, и, кажется, что совсем скоро от деревни не останется и следа. Но чудо все-таки происходит.
Колоритные и абсолютно не похожие друг на друга персонажи, восточный быт, описанный до мельчайших деталей, исторический дух времени и мистическая связь между событиями внутри повествования. Понравится тем, кто имеет желание погрузиться в другую культуру и повернуть свои мысли в позитивную сторону.
Англия. «Ежевичное вино», Джоанн Харрис
Безнадежно застрявший в прошлом писатель никак не может снова начать работу над книгами. В подвале своего дома он случайно находит шесть бутылок домашнего вина, которое чудом сохранилось со времен детства героя, и погружается в мир ностальгии.
Это и история старика-садовода, создавшего вино, которое переворачивает жизнь, и поиск себя и своего потерянного таланта, который предстоит писателю, обнаружившему эту волшебную капсулу времени.
Полное погружение в себя и рефлексия о своем месте в этом мире. Реалистичная сказка, имеющая глубокий философский подтекст и дающая силы идти вперед.
Франция. «Элегантность ежика», Мюриель Барбери
Герои, жильцы одного дома, уверены, что никто не видит их такими, какие они есть.
12-летняя Палома думает, что жизнь бессмысленна, ее взгляды на мир представляются гораздо шире и мудрее взглядов, которых придерживается вся ее семья. В консьержке Рене все видят лишь человека-функцию, не стараясь разглядеть образованную женщину, а сама Рене тщательно скрывает свои увлечения.
Все меняется, как только Палома и Рене начинают общаться, а переехавший в дом бизнесмен Какуро Одзу раскрывает главный секрет консьержки, приглашая ее на ужин. Что связывает абсолютно непохожих друг на друга людей, и как меняется их жизнь после случайной встречи?
Америка. «Ночь нежна», Фрэнсис Скотт Фицджеральд
Талантливый врач-психиатр Дик Дайвер влюбляется в свою пациентку. Родители девушки богаты, в отличие от молодого врача, и неохотно дают свое согласие на брак, надеясь только на то, что квалификация опытного психиатра поможет их дочери как можно реже сталкиваться с проявлениями неизлечимой болезни.
Супруги ведут замкнутую жизнь, однако, в один из летних сезонов у них в гостях останавливается молодая американская актриса.
Атмосфера хаоса и праздника, тоски и влияния прошлого. Подробное описание жизни богатых людей в 20-е годы XX века подводит читателя к мысли о бессмысленности жизни, если в ней нет цели.
Чехия. «Вальс на прощание», Милан Кундера
Восемь героев встречаются в маленьком курортном городке в Чехословакии. Все персонажи имеют взаимосвязи: любовь, ненависть, дружбу, случайную встречу, ставшую роковой, жажду наживы, денег или надежду на счастливое будущее.
Цели каждого из них можно понять. Однако не все так просто складывается у каждой нитки этого запутанного клубка.
Эгоизм — причина запутанности отношений между героями. Он порождает череду событий, из которых никто не может вырваться не пострадав.
Испания. «Любовь во время холеры», Габриэль Гарсиа Маркес
Главная героиня Фермина Даса отвергает предложение руки и сердца друга детства, признавая свои чувства к нему наивными и детскими, и выходит замуж за врача, целью жизни которого является борьба с холерой.
Героиня проживает долгую и насыщенную жизнь, но в один момент теряет мужа. После его смерти между ней и другом детства Флорентино вновь вспыхивают чувства, и они отправляются в круиз на его корабле. Чтобы избежать лишних остановок в пути, герои вывешивают флаг, означающий, что на корабле холера, и однажды с этим флагом их не пускают обратно в порт.
Это история любви и неизменности главных черт человеческой личности.
Норвегия. «Апельсиновая девушка», Юстейн Гордер
15-латний подросток находит в старом гоночном автомобиле в гараже письмо от отца, который умер от неизлечимой болезни больше 10лет назад. Письмо содержит подробную и эмоциональную историю о девушке, множество вопросов и фактов из прошлого, над которыми мальчику еще только предстоит подумать.
История о сыне, отце и Апельсиновой девушке — это книга в книге. Рассказ ведут сразу два человека: отец из прошлого и его сын в настоящем.
Ирина Пинчук