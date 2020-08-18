Художественный музей подготовил уникальную выставку ко Дню города Барнаула

На выставке будут представлены 29 картин, некоторые из них будут впервые представлены публике.

Многие из них уникальны. Как, например, картины художника Ивана Харина, который запечатлел краевой театр драмы, кинотеатр «Родина» и старый железнодорожный парк в период Великой Отечественной, сообщается на сайте театра.

Посетители смогут увидеть площадь Октября, окруженную еще деревянными домами — она запечатлена на послевоенной картине Михаила Жеребцова.

Еще одно необычное место, которое написал художник Михаил Будкеев — это подвесной мост, находившийся в районе элеватора и долгое время служивший барнаульцам для перехода на городской пляж.

«Своеобразие форм и очарование деревянной архитектуры Барнаула рубежа XIX-XX вв. нашли отражение в произведениях Заслуженного художника России Леопольда Цесюлевича «Вечерний зной в Барнауле» (2003), «Гостиница «Империал» в Барнауле в свои лучшие годы» (2005) и Юрия Чулюкова «Старый Барнаул» (2015). Работы художников позволяют полюбоваться обликом бывшего дома купцов Шадриных на пр. Красноармейском, еще раз увидеть несохранившееся здание гостиницы «Империал», — рассказали в музее.

Выставка будет работать до 4 октября.