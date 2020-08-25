В барнаульском музее расскажут, по каким книгам учились древнерусские «школьники»

27 августа в художественном музее Алтая откроется выставка старопечатных, православных книг и предметов этнографии «Кто грамоте горазд». Всего будет представлено 10 уникальных экспонатов.

Среди них — богослужебная книга Часовник 1876 года выпуска. Это переиздание экземпляра 1640 года.

Еще одна древняя перепечатка — Псалтирь, книга для келейного или домашнего чтения. Ее выпустили в 1866 году по образцу 1645 года.

Посетителям расскажут, как в древней Руси обучали детей грамоте, а также об интересных «учебных» традициях и поверьях.

«В мемуарных источниках и произведениях классической литературы встречаются сведения о празднике, который устраивался для учащихся после завершения каждого этапа обучения. Дети приносили учителю деньги и горшок с кашей, завернутый в платок. Деньги отдавали учителю, а кашу съедали ученики. Это было радостное событие в жизни ребенка, которое сопровождалось весельем и играми. Вполне вероятно, что от этого обряда в русской речи возникло понятие «однокашники», — рассказали в художественном музее.

Также в экспозиции представлены этнографические предметы (глиняный горшок, женский платок, монеты) и православные иконы XIX-ХХ веков.

Выставка будет работать до 20 декабря.