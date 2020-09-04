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В Барнауле на Старом базаре откроют новую выставку картин

5 сентября на Старом базаре в Барнауле откроется выставка картин и фотографий «Лица», сообщает городской сайт.

Выставка на Старом базаре.
Выставка на Старом базаре.
Дарья Хижняк

Это совместный проект художника Екатерины Дудиной и фотографа Максима Морозова.

«Идея проведения выставки возникла спонтанно, на фоне рассуждений во время творческого процесса. По своей сути живопись и фотография говорят разными языками и стилями об одном и том же», — рассказали организаторы выставки.

Сами творцы характеризуют проект «Лица» как своеобразный̆ эксперимент, попытку объединить в одном пространстве два разных взгляда на жанр портрета.

Открытие состоится в 17:00. Выставка будет доступна на ул. Мало-Тобольской, 23 для всех желающих до 20 сентября.

Напомним, что первую выставку художников и фотографов на Старом базаре открыли в июле.

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