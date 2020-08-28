В музее Барнаула открылась «воздушная» выставка художницы, которую признали после смерти

28 августа в художественном музее в Барнауле открылась выставка «Свет и воздух» московской художницы Валентины Диффинэ-Кристи (1918 — 2010гг.), чьи работы искусствоведы называют «духовным импрессионизмом». Из столицы привезли 40 уникальных произведений.

Выставка — ретроспективная. Самые ранние работы относятся к концу 1950-х — началу 1960-х годов, когда сложилась индивидуальная манера художницы.

«Искусствоведы утверждают, что ее искусство не столько создание эстетически выразительных форм, сколько овладение пространством, наполненным цветом и светом. Характер пространства картин Диффинэ-Кристи камерный и даже интимный. Цель ее живописи — невидимое, не замечаемое — то, что, наверное, составляет душу изображаемого предмета или ландшафта», — рассказали в музее.

Как колорист, художница всегда воспринимала мир «как изменчивую субстанцию, полную поэзии». Поэтому традиционные жанры — портрет, пейзаж, натюрморт — приобретали у нее особую пластику.

Продлится выставка Диффинэ-Кристи до 27 сентября.

Что известно о художнице

Валентина Диффинэ-Кристи родилась в Москве в семье профессора университета им. Баумана. В 1937 окончила Московское художественное училище, училась у Константина Юона и Николая Крымова.

В 1938 году вышла замуж за живописца Евгения Диффинэ. В своих работах молодожены старались следовать заветам французских экспрессионистов.

После Великой Отечественной войны художница продолжила работать в выбранной в юности манере.

В 1957 году Диффинэ-Кристи вступила в Московский Союз художников.

В условиях жесткого соцреализама она всегда искала свой индивидуальный стиль, за что ее часто ругали.

Широкое признание Валентина Диффинэ-Кристи получила лишь в 2011 году, спустя год после смерти.

Сегодня персональные выставки ее работ регулярно проводятся во многих музеях России.

Несколько картин находят в фонде Третьяковской галереи, остальные — в московском фонде Диффинэ-Кристи и частных коллекциях.