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Жителей Алтайского края зовут на бесплатный экскурсионный флешмоб по 18 выдающимся местам

29 августа в Алтайском крае впервые пройдет «Экскурсионный флешмоб». Для жителей Барнаула, Белокурихи и Рубцовска проведут 18 экскурсий по самым разнообразным местам, пишет «Визиталтай».

Экскурсия по старым кладбищам Барнаула
Экскурсия по старым кладбищам Барнаула
Ирина Пергаева

Барнаульцам покажут потаенные места гостиницы «Центральная» и станкостроительного завода.

Любителям старины расскажут историю особняка купца Зубова, проведут по историческому центру — улицам Льва Толстого и Ползунова (бывшей Петропавловской улице).

Самые «вкусные» экскурсии пройдут в музее шоколада и Доме меда.

Детям будет интересно совершить «путешествие» с животными по разным континентам, которое организуют в Алтайском краевом детском экологическом центре.

В Белокурихе проведут пешую прогулку от «Змеиного Колодца» до «Ореховой аллеи», посетят старую радонолечебницу, Мельницу деревенского старосты, познакомят с самым первым санаторием города.

Для рубцовских школьников подготовлена онлайн-экскурсия по Рубцовскому индустриальному институту.

Начало флешмоба на всех площадках — 12:00. Обязательная запись по телефону: 8 (3852) 20-61-01.

Полный список экскурсий можно посмотреть здесь.

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