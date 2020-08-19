Жителей Алтайского края зовут на бесплатный экскурсионный флешмоб по 18 выдающимся местам

Барнаульцам покажут потаенные места гостиницы «Центральная» и станкостроительного завода.
Любителям старины расскажут историю особняка купца Зубова, проведут по историческому центру — улицам Льва Толстого и Ползунова (бывшей Петропавловской улице).
Самые «вкусные» экскурсии пройдут в музее шоколада и Доме меда.
Детям будет интересно совершить «путешествие» с животными по разным континентам, которое организуют в Алтайском краевом детском экологическом центре.
В Белокурихе проведут пешую прогулку от «Змеиного Колодца» до «Ореховой аллеи», посетят старую радонолечебницу, Мельницу деревенского старосты, познакомят с самым первым санаторием города.
Для рубцовских школьников подготовлена онлайн-экскурсия по Рубцовскому индустриальному институту.
Начало флешмоба на всех площадках — 12:00. Обязательная запись по телефону:
Полный список экскурсий можно посмотреть здесь.