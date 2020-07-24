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Хабенский проведет онлайн-экскурсию по Третьяковке

Актер Константин Хабенский вместе с гендиректором музея Зельфирой Трегуловой проведет онлайн-экскурсию по Третьяковской галерее. Об этом сообщает MOIPORTAL.RU.

Константин Хабенский.
Константин Хабенский.
СС0.

Звездные экскурсоводы расскажутзрителям о шедеврах русского авангарда из собрания Новой Третьяковки.

«В проекте „Третьяковка с Хабенским“ мы продолжаем изучать коллекцию одного из крупнейших музеев мира. Казимир Малевич и Марк Шагал, Петров-Водкин и Кандинский, Татлин и Родченко — девять историй посвящены знаковым художникам того периода. Фильм продлится всего час — но поверьте, вы узнаете много интересного!» — сообщают организаторы проекта.

Трансляцию можно посмотреть бесплатно 24 и 25 июля на платформе Okko. Начало экскурсии — в 19:00 по московскому времени.

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