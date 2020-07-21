Старый базар украсят работами художников и фотографов Барнаула

24 июля на Старом базаре откроется выставка. Работы барнаульских художников и фотографов разместят в витринах здания. Выставка продлится в течение двух месяцев, а показать свои работы сможет любой желающий.

По словам координатора выставки Дарьи Хижняк, площадки, которые могут работать на открытом воздухе во время коронавирусной эпидемии — это идеальный вариант, чтобы посмотреть работы художников вживую.

Кроме того, Дарья отметила, что ограничений на прием работ практически нет: акцент выставки сделан на творчество молодых художников, картины которых стоят того, чтобы обратить на них внимание.

Цель выставки — показать, что наполнять жизнью объекты в городе могут сами жители. Единственный запрет — в темах работ не должно быть порнографии и политики.

Экспозиция будет размещена на витринах второго этажа с фронтальной части здания базара. Вечером в этом месте горит подсветка, а потому посетить вернисаж можно даже в темное время суток.

Желающие принять участие в выставке могут отправить примеры своих работ Дарье Хижняк Вконтакте.

Ирина Пинчук