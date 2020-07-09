Названы лучшие фильмы ужасов десятилетия

Самым лучшим фильмом ужасов за последние десять лет стала картина «Прочь» Джордана Пила. При бюджете в 4,5 миллиона долларов хоррор собрал 255 миллионов долларов. Также «Прочь» получил премию «Оскар» за лучший сценарий, пишет «Лента».

Рейтинг лучших ужасов составил канал «Настоящее страшное телевидение».

Вторую строчку заняла картина Ари Астера «Реинкарнация», которая «объединила в себе большинство самых эффектных жанровых механизмов».

На третьем месте оказался фильм «Оно» Андреса Мускетти по одноименной книге Стивена Кинга.

В первую десятку также вошли хорроры «Ведьма», «Заклятие», «Бабадук», «Хижина в лесу», «Тихое место», «Поезд в Пусан» и «Маяк».

В рейтинге лучших фильмов ужасов за всю историю кино первое место заняла картин «Сияние» Стэнли Кубрика.