Названы лучшие фильмы ужасов десятилетия

Рейтинг лучших ужасов составил канал «Настоящее страшное телевидение».
Вторую строчку заняла картина Ари Астера «Реинкарнация», которая «объединила в себе большинство самых эффектных жанровых механизмов».
На третьем месте оказался фильм «Оно» Андреса Мускетти по одноименной книге Стивена Кинга.
В первую десятку также вошли хорроры «Ведьма», «Заклятие», «Бабадук», «Хижина в лесу», «Тихое место», «Поезд в Пусан» и «Маяк».
В рейтинге лучших фильмов ужасов за всю историю кино первое место заняла картин «Сияние» Стэнли Кубрика.