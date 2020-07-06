Умер автор музыки к фильмам Тарантино, Полански и Хотиненко: семь его лучших композиций

В возрасте 91 года в одной из римских клиник скончался выдающийся итальянский композитор Эннио Морриконе. Он написал сотни саундтреков к таким фильмам как «За пригоршню долларов», «Хороший, плохой, злой», «Однажды на Диком Западе», «Однажды в Америке», «Легенда о пианисте», «Профессионал», «Джанго освобожденный» и другим, пишет РБК.

«Хороший , плохой , злой», 1966 год

Культовый спагетти-вестерн Серджио Леоне с Клинтом Иствудом в главной роли.

И одна из самых знаменитых композиций, услышав которую все, даже не посмотрев фильм, представляют себе Дикий Запад, бешеные скачки, перестрелки и гигантские каньоны.

«Профессионал», 1981 год

Эту мелодию помнят все, но не все знают, из какого она фильма. Между тем, впервые она прозвучала во французском боевике «Профессионал», где главную роль исполнил Жан-Поль Бельмондо. Картина стала своеобразной версией британского Бонда.

В фильме на долю героя выпали не только захватывающие приключения в африканской республике, но и любовные терзания. Музыка Морриконе идеально их подчеркивает.

«Однажды в Америке», 1984 год

Картина о дружбе и предательстве горячих итальянских мафиози в Америке и лирическая музыка из нее трогает сердца многих уже не одно десятилетие.

Одну из главных ролей исполнил неподражаемый Роберт де Ниро.

«Неприкасаемые», 1987 год

Еще один гангстерский фильм с Робертом Де Ниро в главной роли.

Картина не стала культовой, как «Крестный отец», однако запомнилась поклонникам подобного жанра музыкой Морриконе. За саундтрек композитор получил свою первую премию Британской киноакадемии.

«Легенда о пианисте», 1998 год

В Европе на берегу моря нашелся человек, который играл на рояле необыкновенную мелодию. Оказалось, что он болен и не может ничего вспомнить, кроме музыкальных произведений.

К этой красивой и печальной истории написан не менее прекрасный саундтрек.

«72 метра», 2004 год

Только одному российскому режиссеру посчастливилось поработать с итальянским гением.

Морриконе написал музыку к картине Владимира Хотиненко «72 метра» — вольной интерпретации трагедии подлодки «Курск».

«Джанго освобожденный», 2012 год

С Морриконе сумел посотрудничать и Квентин Тарантино.

Композитор написал музыку к истории об охотниках за головами «Джанго освобожденный», а также к фильмам «Бесславные ублюдки», «Убить Билла» и «Омерзительная восьмерка».