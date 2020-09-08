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Происшествия

Сибирские вандалы разгромили посвященную женщинам выставку современного искусства

В Томске вандалы разгромили выставку современного искусства «Неявные отношения», сообщили в своей группе организаторы мероприятия.

Выставка "Неявные отношения".
Выставка "Неявные отношения".
vk.com/boudoir_exibition.

Выставка, на которой работы представили более 30 художниц из разных городов, открылась в рамках фестиваля женской истории «СНеЖИ». При этом экспозиция проработала всего один день.

«К нам забрались вандалы и сегодня была первая и последняя экскурсия по выставке, к сожалению», — рассказали организаторы.

Выставку планировали провести в заброшенной котельной. Как уточняет ТВ2, на территорию через окно проникли четверо молодых людей и все погромили.

«В день экскурсии подходим и слышим шум. На двери замок, но внутри люди. Оказалось, это четверо студентов или старшеклассников проникли через окно и погромили, испортили некоторые работы. Они хотели украсть работу о гражданской войне, большую вышивку», — рассказала изданию организатор выставки Аксинья Сарычева.

После этого художества пришлось демонтировать. Аксинья отметила, что акт вандализма показателен: «Вот такое у некоторых людей отношение к современному искусству».

Ранее в музее Барнаула открылась «воздушная» выставка художницы, которую признали после смерти.

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