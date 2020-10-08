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Союзмультфильм снимет полнометражный фильм о Чебурашке за 600 млн рублей

Студия Союзмультфильм решил попробовать себя в новом жанре и снять полнометражную картину про Чебурашку. Бюджет — около 600 млн рублей.

Чебурашка в апельсинах.
Чебурашка в апельсинах.
скрин с мультфильма.

В фильме будут присутствовать настоящие актеры и анимированные персонажи, нарисованные с помощью компьютерных технологий.

Известно, что именно из-за графики на фильм потратят не меньше 600 млн рублей.

Права на литературную основу истории Эдуарда Успенского студия получила год назад. Над сценарием работает творческая группа, которая создавала фильм «Последний богатырь», пишет РБК.

Съемки запланированы на 2021 год, премьера пройдет в 2022 году.

Напомним, что недавно на большие экраны вышел отечественный фильм «Вратарь Галактике», который с треском провалился в прокате: при бюджете в 786 млн рублей он собрал всего 106 млн.

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