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«Союзмультфильм» показал новых разноцветных героев для перезапуска «Ну, погоди!»

Киностудия «Союзмультфильм» представила изображение трех новых персонажей мультфильма «Ну, погоди!», сообщают РИА Новости. В перезапуске помимо Зайца и Волка будут Барсук Тим, Ёжик Шу и Косуля Уля.

Робот-заяц. "Ну, погоди".
Робот-заяц. "Ну, погоди".
Скрин м/ф "Ну, погоди".

Создатели перезапуска популярного советского мультсериала уверены, что новые герои очень понравятся зрителям.

«Создавая образы новых постоянных персонажей для перезапуска „Ну, погоди!“ в формате 3D, мы старались найти такие типажи, которые будут близки современным детям и вызовут доверие у их родителей. Новый сериал рассчитан на детей 6−8 лет. В этом возрасте ребенок активно растет, и ему важно видеть перед собой положительный пример. Тим, Шу и Уля выглядят актуально, они уверены в себе, дружелюбны и всегда готовы помочь», — рассказала генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская.

Первую серию «Ну, погоди» обещают показать в конце лета 2020 года. В сезоне будет 26 эпизодов, каждый будет длиться семь минут.

Всего будут выпущены не менее 52 серий в формате квази-3D.

Новые герои также станут символами-талисманами курорта «Роза Хутор».

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