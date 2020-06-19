«Союзмультфильм» показал новых разноцветных героев для перезапуска «Ну, погоди!»

Киностудия «Союзмультфильм» представила изображение трех новых персонажей мультфильма «Ну, погоди!», сообщают РИА Новости. В перезапуске помимо Зайца и Волка будут Барсук Тим, Ёжик Шу и Косуля Уля.

Создатели перезапуска популярного советского мультсериала уверены, что новые герои очень понравятся зрителям.

«Создавая образы новых постоянных персонажей для перезапуска „Ну, погоди!“ в формате 3D, мы старались найти такие типажи, которые будут близки современным детям и вызовут доверие у их родителей. Новый сериал рассчитан на детей 6−8 лет. В этом возрасте ребенок активно растет, и ему важно видеть перед собой положительный пример. Тим, Шу и Уля выглядят актуально, они уверены в себе, дружелюбны и всегда готовы помочь», — рассказала генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская.

Первую серию «Ну, погоди» обещают показать в конце лета 2020 года. В сезоне будет 26 эпизодов, каждый будет длиться семь минут.

Всего будут выпущены не менее 52 серий в формате квази-3D.

Новые герои также станут символами-талисманами курорта «Роза Хутор».