Многострадальный фильм «Вратарь Галактики», на который выделили почти миллиард рублей, с треском провалился в прокате

Российский блокбастер о космическом футболе «Вратарь Галактики» провалился в прокате. По сообщениям Фонда кино, он собрал лишь 106 млн рублей. Всего же на фильм было потрачено 786 млн рублей, пишет «Киномания».

Из них 300 млн рублей Фонд кино выделил на безвозвратной основе.

Картину снял режиссер Джаник Файзиев («Турецкий гамбит», «Каникулы строгого режима», «Адмиралъ»). Отметим, что «Вратарь Галактики» изначально был многострадальным проектом.

Первоначально говорилось о том, что съемки фильма начнутся в 2014 году. Затем их перенесли на 2017, и ожидалось, что картина выйдет весной 2018 года — как раз к началу чемпионата мира по футболу.

Но что-то пошло не так, и фильм вышел только 27 августа 2020 года, в День российского кино.

В блокбастере рассказывается о мире будущего, где в результате галактических войн на Земле был разрушен климат. Теперь над Москвой висит огромный корабль-стадион, где проходят игры по космоболу — смеси футбола и боев гладиаторов. Главному герою предстоит принять в них участие.