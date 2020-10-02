Барнаул
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

Многострадальный фильм «Вратарь Галактики», на который выделили почти миллиард рублей, с треском провалился в прокате

Российский блокбастер о космическом футболе «Вратарь Галактики» провалился в прокате. По сообщениям Фонда кино, он собрал лишь 106 млн рублей. Всего же на фильм было потрачено 786 млн рублей, пишет «Киномания».

Кадр из фильма "Вратарь Галактики"
Кадр из фильма "Вратарь Галактики"
kinopoisk.ru

Из них 300 млн рублей Фонд кино выделил на безвозвратной основе.

Картину снял режиссер Джаник Файзиев («Турецкий гамбит», «Каникулы строгого режима», «Адмиралъ»). Отметим, что «Вратарь Галактики» изначально был многострадальным проектом.

Первоначально говорилось о том, что съемки фильма начнутся в 2014 году. Затем их перенесли на 2017, и ожидалось, что картина выйдет весной 2018 года — как раз к началу чемпионата мира по футболу.

Но что-то пошло не так, и фильм вышел только 27 августа 2020 года, в День российского кино.

В блокбастере рассказывается о мире будущего, где в результате галактических войн на Земле был разрушен климат. Теперь над Москвой висит огромный корабль-стадион, где проходят игры по космоболу — смеси футбола и боев гладиаторов. Главному герою предстоит принять в них участие.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка