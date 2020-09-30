В сети появился трейлер фильма про порно «Глубже» с Буруновым и Лапенко

Главного героя фильма зовут Роман Петрович. Он приверженец русского психологического театра и большой поклонник Станиславского и Чехова.
Но, несмотря на большой талант, достойную работу он найти не может. В отличие от модного режиссера Хачатряна (Антон Лапенко), который только успевает штамповать однотипные спектакли под видом эксклюзивных постановок.
Когда Роману в очередной раз отказывают в кредите, однокурсник предлагает молодому режиссеру «халтуру» — снимать порнофильмы. Находясь на грани нищеты, Роман соглашается. Но к делу подходит со всей серьезностью, драматургически разбирая каждую сцену и мотивации героев.
Это придает фильмам для взрослых особую глубины, и режиссера замечают на самом высоком уровне. Оказывается, что глубокое видение необходимо для идеологии всей страны, пишет «Кинопоиск».
В фильме снялись Александр Паль, Любовь Аксенова, Олег Гаас, Игорь Верник, Сергей Бурунов, Антон Лапенко и другие.
Режиссером выступил Михаил Сегал. До «Глубже!» он снял такие картины, как «Кино про Алексеева», «Рассказы», «Слоны могут играть в футбол», а также короткометражки и клипы для «Би-2», «Сплина», «Касты», Васи Обломова.
Создатели комедии предупреждают, что «никогда еще порно не было таким глубоким». При этом зрители не увидят ни одного откровенного кадра.
Примечательно и возрастное ограничение — в кино будут допускаться дети старше 16 лет.