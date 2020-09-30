В сети появился трейлер фильма про порно «Глубже» с Буруновым и Лапенко

На Youtube вышел трейлер новой российской комедии «Глубже!». По сюжету талантливый театральный режиссер в исполнении Александра Паля попадает в порноиндустрию и меняет ее навсегда.

Главного героя фильма зовут Роман Петрович. Он приверженец русского психологического театра и большой поклонник Станиславского и Чехова.

Но, несмотря на большой талант, достойную работу он найти не может. В отличие от модного режиссера Хачатряна (Антон Лапенко), который только успевает штамповать однотипные спектакли под видом эксклюзивных постановок.

Когда Роману в очередной раз отказывают в кредите, однокурсник предлагает молодому режиссеру «халтуру» — снимать порнофильмы. Находясь на грани нищеты, Роман соглашается. Но к делу подходит со всей серьезностью, драматургически разбирая каждую сцену и мотивации героев.

Это придает фильмам для взрослых особую глубины, и режиссера замечают на самом высоком уровне. Оказывается, что глубокое видение необходимо для идеологии всей страны, пишет «Кинопоиск».

В фильме снялись Александр Паль, Любовь Аксенова, Олег Гаас, Игорь Верник, Сергей Бурунов, Антон Лапенко и другие.

Режиссером выступил Михаил Сегал. До «Глубже!» он снял такие картины, как «Кино про Алексеева», «Рассказы», «Слоны могут играть в футбол», а также короткометражки и клипы для «Би-2», «Сплина», «Касты», Васи Обломова.

Создатели комедии предупреждают, что «никогда еще порно не было таким глубоким». При этом зрители не увидят ни одного откровенного кадра.

Примечательно и возрастное ограничение — в кино будут допускаться дети старше 16 лет.