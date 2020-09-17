«Довод» как повод: 5 фильмов, которые стоит увидеть осенью в кинотеатрах

Без масок не пускают, садиться рядом не разрешают, а когда кто-то рядом кашляет — страшновато. Так в нынешних реалиях выглядит поход в кино. Тем не менее altapress.ru нашел пять фильмов, ради которых стоит закрыть на все это глаза.

Сломать мозг: «Довод» Кристофера Нолана

«Нолан снова абьюзит зрителя идеями со временем», — пишут в Сети те, кто уже успел посмотреть «Довод». И рекомендуют даже не пытаться что-то понять… сразу. Да, это будет сложнее, чем с «Началом» и «Интерстелларом».

В новом фантастическом боевике Нолана агент ЦРУ объединится с британской разведкой, чтобы заставить уже произошедшие события идти вспять. Начнется эта история с теракта в киевском оперном театре и одного русского олигарха, сколотившего состояние на торговле оружием.

«Довод» содержит детали, которые Кристофер Нолан обдумывал 20 лет. Вероятно, примерно столько же времени уйдет у вас на обдумывание увиденного.

В главных ролях — Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон и Элизабет Дебики. «Довод» в прокате до 19 сентября, вероятнее всего, этот срок продлят.

Увидеть новую старую сказку: «Мулан» Ники Каро

Вы наверняка видели мультфильм «Мулан» и, может быть, даже немного из-за него плакали. Киноадаптация у Disney тоже получилась трогательной, но куда более мрачной и реалистичной.

Это все та же история о храброй девушке, которая крадет меч и доспехи отца и вместо него отправляется на войну. Вот только Хуа Мулан здесь совсем другая. А сам фильм, как пишут критики, «пронизан феминистским пафосом».

Режиссером новой «Мулан» выступила Ники Каро, известная по картинам «Жена смотрителя зоопарка» и «Уверенное восхождение». Роль девушки-воина в фильме воплотила китайская актриса Лю Ифэй.

Главные роли также исполнили Донни Йен, Гун Ли и Джет Ли. «Мулан» в прокате до 23 сентября.

Пощекотать нервы: «Поезд в Пусан 2» Ена Сан-хо

У барнаульцев осталось всего несколько дней, чтобы увидеть в кинотеатрах продолжение корейского фильма ужасов «Поезд в Пусан». В сиквеле Ена Сан-хо никаких поездов нет, но зомби-апокалипсис все еще присутствует.

С тех пор как вагоны с зараженными прибыли в Пусан, прошло четыре года, и теперь по Корейскому полуострову свободно разгуливают полчища зомби. Но главному герою фильма придется отправиться в Сеул — туда, где уже появилось кое-что пострашнее живых мертвецов.

Если вам по душе первый «Поезд в Пусан» или, например, «Война миров Z» — нужно идти.

Главные роли в фильме исполнили Кан Дон-вон, Ли Джон-хен, Ли Рэ, Квон Хэ-хе. «Поезд в Пусан 2» в прокате до 18 сентября.

Вспомнить о близких: «Сделано в Италии» Джеймса Д’Арси

Английский актер Джеймс Д’Арси, которого вы могли видеть в «Дюнкерке» и «Облачном атласе», решился на режиссерский дебют и снял душевную семейную комедию.

«Сделано в Италии» — это история лондонского художника, у которого умерла жена, а отношения со взрослым сыном не сложились. Мужчины стараются как можно меньше времени проводить вместе, но однажды им приходится отправиться в одну совместную поездку. Дальше все будет как и положено в таком кино: возрождение семьи, счастье и новая любовь.

В ролях — Лиам Нисон, Майкл Ричардсон и Иоланда Кеттл. «Сделано в Италии» в прокате до 7 октября.

Поболеть за нашего: «Стрельцов» Ильи Учителя

24 сентября на большие экраны выйдет первая спортивная мелодрама 28-летнего режиссера Ильи Учителя. Свой новый фильм он посвятил советскому футболисту Эдуарду Стрельцову.

«Когда я узнал историю Стрельцова, мне показалось, что это готовый фильм. Все на поверхности: в 16 лет дебют за „Торпедо“, затем в сборной, тюрьма, освобождение… Вот она, судьба, бери и снимай», — рассказывал режиссер в интервью. На главные роли он пригласил Александра Петрова (который, кстати, когда-то играл в футбол) и Стасю Милославскую.

Можно полагать, что новую ленту оценят в первую очередь те, кому полюбились российские фильмы «Движение вверх» и «Лед». «Стрельцов» в прокате до 7 октября.