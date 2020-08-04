Очень необычные: 11 фильмов, которые Квентин Тарантино считает лучшими в мире

Хороший, плохой, злой (1966 год)
Неумирающая классика спагетти-вестерна от Сержио Леоне.
В фильме рассказывается история трех охотников за потерянным золотом конфедератов во времена Гражданской войны в США.
«Хороший, плохой, злой» — третий фильм из так называемой «долларовой» трилогии Леоне. В первом из них, «За пригоршню долларов», играл только герой Клинта Иствуда. Во втором — «На несколько долларов больше» — было уже два героя.
Картина оказала значительное влияние не только на Тарантино, но и на многих других режиссеров. Некоторые отсылки к ленте можно увидеть в «Неуловимых мстителях» и «Свой среди чужих, чужой среди своих».
Рио, браво (1959 год)
Вестерн американского режиссера Ховарда Хоукса.
В фильме рассказывается о компании смельчаков — пьянице, певице и молодом стрелке — которые решают помочь шефиру отбиться от банды местных головорезов.
Примечательно, что музыку к фильму написал Дмитрий Темкин — американский композитор русского происхождения.
Прокол (1981 год)
Детективный триллер американского режиссёра Брайана Де Пальмы. Главные роли исполнили Джон Траволта и Нэнси Аллен.
Джек — звукорежиссер, который озвучивает фильмы ужасов. Однажды он случайно записывает звук падения автомобиля с моста. В аварии погиб кандидат в президенты США. Джек готов доказать, что это был не несчастный случай, а нападение.
Таксист (1976 год)
Фильм Мартина Скорсезе, получивший «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале.
Герой Роберта де Ниро — социопат и ветеран Вьетнамской войны. Из-за бессонницы он устраивается таксистом.
На работе он видит всю подноготную жизнь Нью-Йорка, которая ему не нравится. Вооружившись, он решается «вычистить всю грязь из города».
«Таксиста» обожают многие режиссеры. В частности, Тодд Филлипс вдохновлялся им, работая над оскороносным фильмом «Джокер» 2019 года.
Его девушка Пятница (1940 год)
Неожиданно в «кровавый» список Тарантино затесалась и романтическая комедия. Хотя и в ней не обошлось без перестрелок.
По сюжету, к главному редактору газеты приходит его бывшая жена-репортер и сообщает, что покидает его редакцию. Редактор соглашается уволить ее, но с одним условием — взять напоследок интервью у приговоренного к смерти заключенного.
Король-боксер (1972 год)
Гонконгский фильм режиссёра Чон Чханхва.
Молодой ученик кунг-фу отправляет в другой город для участия в турнире, оставив свою любимую девушку и учителя. На месте он выясняет, что соревнование не будет проходить честно — конкурирующие школы боевых искусств пойдут на любые уловки, чтобы выбить главных соперников еще до поединка.
Ящик Пандоры (1929 год)
Единственный немой фильм из рейтинга Тарантино.
Главная героиня — очень привлекательная девушка Лулу, которая нравится всем окружающим ее мужчинам и женщинам. Череда любовников доводит ее до панели, где она встречает Джека Потрошителя.
Кэрри (1976 год)
Ужастик по произведению Стивена Кинга.
Старшеклассница страдает от нападок одноклассников и набожной матери-пуританки. Но в один момент у девушки просыпаются способности к телекинезу, и она начинает мстить всем своим обидчикам.
Только ваш (1948 год)
Комедия Престона Стёрджеса.
Главный герой фильма — британский дирижер. Он невероятно талантлив и удачлив — работает с лучшими оркестрами мира и имеет красавицу-жену. Правда, он ее беспрестанно ревнует.
Пять гробниц по пути в Каир (1943 год)
Военный триллер о Второй Мировой от режиссера Билли Уайлдер.
Британский солдат оказывается один в маленьком городке посреди Сахары, куда входят германские оккупационные войска. Ему удается обмануть немцев, выдав себя за нацистского агента.
Фильм необычен еще тем, что сюжет построен в духе картин об Индиане Джонсе — здесь нашлось место приключениям, тайнам, археологии и загадочным артефактам.
Челюсти (1975 год)
Еще один любимый фильм Тарантино по книге Стивена Кинга.
В тихом курортном городке начинают происходить страшные трагедии. На берегу находят останки человеческих тел. Это работа большой белой акулы-людоеды. Вызов ей бросает бывший военный и рыбак, который отправляется в экспедицию с полицейским и ученым.
Что еще нравится режиссеру
Это не первый список любимых фильмов Тарантино, о которых он рассказывает СМИ. Знаменитый режиссер в число своих любимых картин также включал «Социальную сеть» (2010 год) Дэвида Финчера и «Дюнкерк» (2017 год) Кристофера Нолана.