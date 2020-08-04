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Очень необычные: 11 фильмов, которые Квентин Тарантино считает лучшими в мире

Американский режиссер Квентин Тарантино составил свой неординарный список лучших фильмов всех времен, пишут РИА «Новости». «Афиша» рассмотрела рейтинг поподробнее.

Однажды...Тарантино
Однажды...Тарантино
kinopoisk.ru

Хороший, плохой, злой (1966 год)

Неумирающая классика спагетти-вестерна от Сержио Леоне.

В фильме рассказывается история трех охотников за потерянным золотом конфедератов во времена Гражданской войны в США.

«Хороший, плохой, злой» — третий фильм из так называемой «долларовой» трилогии Леоне. В первом из них, «За пригоршню долларов», играл только герой Клинта Иствуда. Во втором — «На несколько долларов больше» — было уже два героя.

Картина оказала значительное влияние не только на Тарантино, но и на многих других режиссеров. Некоторые отсылки к ленте можно увидеть в «Неуловимых мстителях» и «Свой среди чужих, чужой среди своих».

Рио, браво (1959 год)

Вестерн американского режиссера Ховарда Хоукса.

В фильме рассказывается о компании смельчаков — пьянице, певице и молодом стрелке — которые решают помочь шефиру отбиться от банды местных головорезов.

Примечательно, что музыку к фильму написал Дмитрий Темкин — американский композитор русского происхождения.

Прокол (1981 год)

Детективный триллер американского режиссёра Брайана Де Пальмы. Главные роли исполнили Джон Траволта и Нэнси Аллен.

Джек — звукорежиссер, который озвучивает фильмы ужасов. Однажды он случайно записывает звук падения автомобиля с моста. В аварии погиб кандидат в президенты США. Джек готов доказать, что это был не несчастный случай, а нападение.

Таксист (1976 год)

Фильм Мартина Скорсезе, получивший «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале.

Герой Роберта де Ниро — социопат и ветеран Вьетнамской войны. Из-за бессонницы он устраивается таксистом.

На работе он видит всю подноготную жизнь Нью-Йорка, которая ему не нравится. Вооружившись, он решается «вычистить всю грязь из города».

«Таксиста» обожают многие режиссеры. В частности, Тодд Филлипс вдохновлялся им, работая над оскороносным фильмом «Джокер» 2019 года.

Его девушка Пятница (1940 год)

Неожиданно в «кровавый» список Тарантино затесалась и романтическая комедия. Хотя и в ней не обошлось без перестрелок.

По сюжету, к главному редактору газеты приходит его бывшая жена-репортер и сообщает, что покидает его редакцию. Редактор соглашается уволить ее, но с одним условием — взять напоследок интервью у приговоренного к смерти заключенного.

Король-боксер (1972 год)

Гонконгский фильм режиссёра Чон Чханхва.

Молодой ученик кунг-фу отправляет в другой город для участия в турнире, оставив свою любимую девушку и учителя. На месте он выясняет, что соревнование не будет проходить честно — конкурирующие школы боевых искусств пойдут на любые уловки, чтобы выбить главных соперников еще до поединка.

Ящик Пандоры (1929 год)

Единственный немой фильм из рейтинга Тарантино.

Главная героиня — очень привлекательная девушка Лулу, которая нравится всем окружающим ее мужчинам и женщинам. Череда любовников доводит ее до панели, где она встречает Джека Потрошителя.

Кэрри (1976 год)

Ужастик по произведению Стивена Кинга.

Старшеклассница страдает от нападок одноклассников и набожной матери-пуританки. Но в один момент у девушки просыпаются способности к телекинезу, и она начинает мстить всем своим обидчикам.

Только ваш (1948 год)

Комедия Престона Стёрджеса.

Главный герой фильма — британский дирижер. Он невероятно талантлив и удачлив — работает с лучшими оркестрами мира и имеет красавицу-жену. Правда, он ее беспрестанно ревнует.

Пять гробниц по пути в Каир (1943 год)

Военный триллер о Второй Мировой от режиссера Билли Уайлдер.

Британский солдат оказывается один в маленьком городке посреди Сахары, куда входят германские оккупационные войска. Ему удается обмануть немцев, выдав себя за нацистского агента.

Фильм необычен еще тем, что сюжет построен в духе картин об Индиане Джонсе — здесь нашлось место приключениям, тайнам, археологии и загадочным артефактам.

Челюсти (1975 год)

Еще один любимый фильм Тарантино по книге Стивена Кинга.

В тихом курортном городке начинают происходить страшные трагедии. На берегу находят останки человеческих тел. Это работа большой белой акулы-людоеды. Вызов ей бросает бывший военный и рыбак, который отправляется в экспедицию с полицейским и ученым.

Что еще нравится режиссеру

Это не первый список любимых фильмов Тарантино, о которых он рассказывает СМИ. Знаменитый режиссер в число своих любимых картин также включал «Социальную сеть» (2010 год) Дэвида Финчера и «Дюнкерк» (2017 год) Кристофера Нолана.

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