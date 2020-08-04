Очень необычные: 11 фильмов, которые Квентин Тарантино считает лучшими в мире

Хороший , плохой , злой ( 1966 год)

Неумирающая классика спагетти-вестерна от Сержио Леоне.

В фильме рассказывается история трех охотников за потерянным золотом конфедератов во времена Гражданской войны в США.

«Хороший, плохой, злой» — третий фильм из так называемой «долларовой» трилогии Леоне. В первом из них, «За пригоршню долларов», играл только герой Клинта Иствуда. Во втором — «На несколько долларов больше» — было уже два героя.

Картина оказала значительное влияние не только на Тарантино, но и на многих других режиссеров. Некоторые отсылки к ленте можно увидеть в «Неуловимых мстителях» и «Свой среди чужих, чужой среди своих».

Рио , браво ( 1959 год)

Вестерн американского режиссера Ховарда Хоукса.

В фильме рассказывается о компании смельчаков — пьянице, певице и молодом стрелке — которые решают помочь шефиру отбиться от банды местных головорезов.

Примечательно, что музыку к фильму написал Дмитрий Темкин — американский композитор русского происхождения.

Прокол ( 1981 год)

Детективный триллер американского режиссёра Брайана Де Пальмы. Главные роли исполнили Джон Траволта и Нэнси Аллен.

Джек — звукорежиссер, который озвучивает фильмы ужасов. Однажды он случайно записывает звук падения автомобиля с моста. В аварии погиб кандидат в президенты США. Джек готов доказать, что это был не несчастный случай, а нападение.

Таксист ( 1976 год)

Фильм Мартина Скорсезе, получивший «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале.

Герой Роберта де Ниро — социопат и ветеран Вьетнамской войны. Из-за бессонницы он устраивается таксистом.

На работе он видит всю подноготную жизнь Нью-Йорка, которая ему не нравится. Вооружившись, он решается «вычистить всю грязь из города».

«Таксиста» обожают многие режиссеры. В частности, Тодд Филлипс вдохновлялся им, работая над оскороносным фильмом «Джокер» 2019 года.

Его девушка Пятница ( 1940 год)

Неожиданно в «кровавый» список Тарантино затесалась и романтическая комедия. Хотя и в ней не обошлось без перестрелок.

По сюжету, к главному редактору газеты приходит его бывшая жена-репортер и сообщает, что покидает его редакцию. Редактор соглашается уволить ее, но с одним условием — взять напоследок интервью у приговоренного к смерти заключенного.

Король-боксер ( 1972 год)

Гонконгский фильм режиссёра Чон Чханхва.

Молодой ученик кунг-фу отправляет в другой город для участия в турнире, оставив свою любимую девушку и учителя. На месте он выясняет, что соревнование не будет проходить честно — конкурирующие школы боевых искусств пойдут на любые уловки, чтобы выбить главных соперников еще до поединка.

Ящик Пандоры ( 1929 год)

Единственный немой фильм из рейтинга Тарантино.

Главная героиня — очень привлекательная девушка Лулу, которая нравится всем окружающим ее мужчинам и женщинам. Череда любовников доводит ее до панели, где она встречает Джека Потрошителя.

Кэрри ( 1976 год)

Ужастик по произведению Стивена Кинга.

Старшеклассница страдает от нападок одноклассников и набожной матери-пуританки. Но в один момент у девушки просыпаются способности к телекинезу, и она начинает мстить всем своим обидчикам.

Только ваш ( 1948 год)

Комедия Престона Стёрджеса.

Главный герой фильма — британский дирижер. Он невероятно талантлив и удачлив — работает с лучшими оркестрами мира и имеет красавицу-жену. Правда, он ее беспрестанно ревнует.

Пять гробниц по пути в Каир ( 1943 год)

Военный триллер о Второй Мировой от режиссера Билли Уайлдер.

Британский солдат оказывается один в маленьком городке посреди Сахары, куда входят германские оккупационные войска. Ему удается обмануть немцев, выдав себя за нацистского агента.

Фильм необычен еще тем, что сюжет построен в духе картин об Индиане Джонсе — здесь нашлось место приключениям, тайнам, археологии и загадочным артефактам.

Челюсти ( 1975 год)

Еще один любимый фильм Тарантино по книге Стивена Кинга.

В тихом курортном городке начинают происходить страшные трагедии. На берегу находят останки человеческих тел. Это работа большой белой акулы-людоеды. Вызов ей бросает бывший военный и рыбак, который отправляется в экспедицию с полицейским и ученым.

Что еще нравится режиссеру

Это не первый список любимых фильмов Тарантино, о которых он рассказывает СМИ. Знаменитый режиссер в число своих любимых картин также включал «Социальную сеть» (2010 год) Дэвида Финчера и «Дюнкерк» (2017 год) Кристофера Нолана.