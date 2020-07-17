Netflix назвал 10 своих самых популярных кинокартин

Стриминговый сервис Netflix составил рейтинг своих самых популярных фильмов, которые в премьерные недели посмотрели больше всего пользователей, пишет РИА «Новости».

Первую строчку рейтинга занял боевик «Тайлер Рейк: Операция по спасению» с Крисом Хемсвортом (99 миллионов просмотров).

По сюжету, группа наёмников планирует поехать в Бангладеш и освободить из заложников сына сидящего в тюрьме наркобарона. За дело берется бывший военный Тайлер Рейк. Он быстро выполняет задание, но теперь охоту объявляют на него самого.

На втором месте списка популярных картин — «Птичий короб» с Сандрой Буллок (89 миллионов), на третьем — «Правосудие Спенсера» с Марком Уолбергом (85 миллионов).

В десятку самых популярных также вошли «Призрачная шестерка» (83 миллиона), «Загадочное убийство» (73 миллиона), «Ирландец» (64 миллиона), «Тройная граница» (63 миллиона), «Не та девушка» (59 миллионов), «Платформа» (56 миллионов) и «Идеальное свидание» (48 миллионов).

Все картины была выпущены за последние три года.

Отмечается, что при составлении рейтинга учитывались все просмотры, даже если пользователь включил фильм на две минуты.