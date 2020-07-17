Барнаул
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

Netflix назвал 10 своих самых популярных кинокартин

Стриминговый сервис Netflix составил рейтинг своих самых популярных фильмов, которые в премьерные недели посмотрели больше всего пользователей, пишет РИА «Новости».

Фильм "Тайлер Рейк: Операция по спасению"
Фильм "Тайлер Рейк: Операция по спасению"
kinopoisk.ru

Первую строчку рейтинга занял боевик «Тайлер Рейк: Операция по спасению» с Крисом Хемсвортом (99 миллионов просмотров).

По сюжету, группа наёмников планирует поехать в Бангладеш и освободить из заложников сына сидящего в тюрьме наркобарона. За дело берется бывший военный Тайлер Рейк. Он быстро выполняет задание, но теперь охоту объявляют на него самого.

На втором месте списка популярных картин — «Птичий короб» с Сандрой Буллок (89 миллионов), на третьем — «Правосудие Спенсера» с Марком Уолбергом (85 миллионов).

В десятку самых популярных также вошли «Призрачная шестерка» (83 миллиона), «Загадочное убийство» (73 миллиона), «Ирландец» (64 миллиона), «Тройная граница» (63 миллиона), «Не та девушка» (59 миллионов), «Платформа» (56 миллионов) и «Идеальное свидание» (48 миллионов).

Все картины была выпущены за последние три года.

Отмечается, что при составлении рейтинга учитывались все просмотры, даже если пользователь включил фильм на две минуты.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка