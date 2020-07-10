Заскринили. 5 русских screenlife-сериалов о самоизоляции

Спасти бизнес, развестись с женой, дать детям образование, поставить спектакль — что еще можно сделать на удаленке? Например, снять сериал обо всем этом.

«СидЯдома»

Видеосервис Premier



Screenlife-ситком о том, как владелец скромной подмосковной торговой сети «КлинХоз» Геннадий Цветков пытается спасти свой бизнес во время пандемии, ежедневно проводя совещания по видеосвязи. Главный герой пугает всех «голодомором», очень боится «подохнуть на галерах» и мечтает «быстрее всех переобуться».

У подчиненных Цветкова, тем временем, своя жизнь: один окопался на даче с запасом алкоголя, другой прячется в шкафу от жены, третья пытается параллельно (и чересчур рьяно) учить детей на удаленке. В общем, обычный такой коллектив. В котором, кстати, почти все пытаются одолжить друг у друга деньги.

«СидЯдома». kino-teatr.ru

В ролях — Александр Робак, Анна Михалкова, Олеся Железняк, Гоша Куценко и другие.

«Изоляция»

Онлайн-кинотеатр ivi

Документальное реалити о жизни звезд во время карантина. Главные герои проекта — артисты, которые временно потеряли возможность сниматься в кино и решили снять свое: о том, как коронавирус изменил жизнь миллионов россиян по всему миру.

В сериале Надежда Михалкова, Павел Табаков, Максим Лагашкин, Юрий Колокольников и другие актеры общаются по видеосвязи с журналистами, спортсменами, музыкантами и врачами, которые находятся не только в России, но и в США, Франции, Китае и на Бали.

«Изоляция». Кадр из сериала.

Зрители могут наблюдать быт знаменитостей во время пандемии в формате «здесь и сейчас» и слушать их мнения о политике, экономике и даже о теориях заговора.

«Безопасные связи»

Онлайн-кинотеатр Start

Screenlife-сериал Константина Богомолова о любви на удаленке. В центре сюжета — истории трех пар: тридцатилетних любовников, пенсионеров в разводе, а также молодой девушки и совсем немолодого мужчины. Все они пытаются разобраться в себе и в своих чувствах по видеосвязи через Zoom, Skype и Facebook. При этом экран не разделяет, а объединяет их, уверен режиссер.

В сериале снялись Любовь Аксенова и Игорь Миркурбанов, Надежда Маркина, Никита Ефремов, Александра Ребенок и Леонид Бичевин. Они же выступили и операторами фильма. Также Богомолов задействовал в проекте свою супругу Ксению Собчак в весьма неожиданном для нее амплуа.

«Безопасные связи». kino-teatr.ru

«Безопасные связи» можно посмотреть за один вечер — в сериале всего 10 серий по 15 минут.

#Вмаскешоу

Онлайн-сервис more. tv

Еще один «звездный», но на этот раз карикатурный screenlife-скетчком про самоизоляцию. В сериале снялись Филипп Киркоров, Михаил Галустян, Ольга Медынич, Марина Федункив и другие известные артисты.

Герои #Вмаскешоу — жадные инстаграм-блогеры, суперпопулярный певец, оставшийся без гонораров, психолог в истерике и родители, которых сводит с ума обучение детей на удаленке. Этих персонажей объединяет то, что все они вынуждены справляться со своими проблемами в четырех стенах.

#Вмаскешоу vokrug. tv

В кадре не только шутки и нытье, но и видеоконференции, сторис, прямые эфиры и публикации в социальных сетях. Шоу выходит два раза в неделю, всего зрители увидят 10 серий.

«Беезумие»

КиноПоиск HD

Комедийный веб-сериал о том, как поставить спектакль онлайн. Главный герой — модный столичный режиссер, который буквально горит новой постановкой. Но вся его труппа заперта по домам, а сам он и вовсе застрял за границей.

В итоге театралы решают работать удаленно, но все, разумеется, идет не по плану. Например, из-за того, что у героев довольно запутанная личная жизнь. Ну или потому, что постановщик решил сделать главной героиней спектакля живую овцу.

«Беезумие». kinopoisk.ru

В сериале снялись Игорь Верник, Евгений Стычкин, Максим Матвеев, Кристина Асмус и Аглая Тарасова, а также автор сериала Александр Молочников — в роли режиссера спектакля.