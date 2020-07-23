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В HBO начали работу над приквелом «Игры престолов»

Телевизионная сеть HBO приступила к работе над приквелом популярного сериала «Игра престолов», пишет LIVE24.

Новый сезон сериала "Игра Престолов".
Новый сезон сериала "Игра Престолов".
Фото предоставлено PRNEWS.IO

По данным издания, сериал получил название «Дом дракона».

На данный момент ведется подбор актеров, которые сыграют короля Визериса I, принцессу Рейниру, королеву Алисенту Хайтауэр и Эйгона II.

Сюжет сериала будет построен вокруг династии Таргариенов. Других подробностей о сюжетной линии пока нет.

«Игра престолов» — американский телесериал в жанре фэнтези. Снят на основе цикла романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Р. Р. Мартина. Действие происходит в вымышленном мире, напоминающем средневековую Европу.

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