Заслужили: 10 российских фильмов, которые получили самые престижные мировые награды

27 августа отмечается День российского кино. В честь праздника «Афиша» решила вспомнить фильмы, которые высоко оценили на международных и мировых фестивалях.

Утомленные солнцем ( 1994)

Премия «Оскар» за лучший иностранный фильм , Гран-при Каннского фестиваля

Первый и пока что единственный «Оскар» за лучшее художественное кино получил знаменитый фильм Никиты Михалкова.

Сами создатели прозвали картину «мелодрамой в стиле сентиментального танго». Но они, конечно, лукавят — любовную линию размалывают беспощадные жернова истории.

Оказывается, самый счастливый солнечный день легко может закончиться трагично — особенно если дело происходит в 1936 году.

Критики сравнивали картину с «Унесенными ветром» — американской историей любви на фоне больших перемен. Возможно, именно поэтому оскоровским киноакадемикам так понравился фильм Михалкова.

Год Собаки ( 1994)

«Серебряный медведь» за вклад в искусство на Международном фестивале в Берлине

Драма режиссера Семена Аграновича. По сюжету, бывший уголовник Сергей (Игорь Скляр) знакомится с немолодой несчастной женщиной Верой (Инна Чурикова).

Когда Сергей совершает очередное преступление, вместе с ним убегает Вера. Свое счастье они находят в заброшенном поселке, зараженном радиацией.

По словам создателей фильма, за основу сценария они взяли заметку из газеты. В статье была рассказана история одного зека, который сбежал из колонии, добрался до чернобыльской зоны и через несколько месяцев умер от лучевой болезни.

Старик и море ( 2000)

Премии «Оскар» за лучший короткометражный мультипликационный фильм

Мультфильм режиссера Александра Петрова по одноимённой повести Эрнеста Хемингуэя.

Это история дружбы деревенского мальчишки и старого рыбака, который уже много недель возвращается с моря без улова. Пытаясь вернуть себе самоуважение, он принял решение без рыбы домой не возвращаться.

Удача в виде огромной рыбины попадается ему на крючок. Но где найти силы, чтобы ее удержать?

Режиссер Александр Петров работал над мультфильмом два с половиной года, проживая в Канаде.

Короткометражка была сделана в особом стиле «оживших картин», который не спутаешь с любым другим. Мультипликатор рисовал на стекле — причем не только кистями, но и пальцами.

Клоун ( 2002)

«Серебряный лев» за лучший короткометражный фильм на Венецианском кинофестивале

Анимационно-художественный фильм Ирины Евтеевой по мотивам знаменитого «Снежного шоу» Вячеслава Полунина.

Эта история о грусти, одиночестве, любви и смерти полностью раскрывается в 11 минутах без единого слова.

Возвращение ( 2003)

«Золотой лев» Венецианского кинофестиваля

Дебютный фильм режиссера Андрея Звягинцева. Это история двух братьев, к которым спустя много лет возвращается отец. Чужой для мальчишек человек переворачивает всю их жизнь.

Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале. После просмотра зрители аплодировали создателям стоя целых пятнадцать минут.

Первые на Луне ( 2005)

Приз за лучший документальный фильм Венецианского кинофестиваля

Псевдодокументальная картина режиссера Алексея Федорченко.

Группа журналистов расследует засекреченное дело. Оказывается, российские космонавты побывали на Луне еще до начала Великой Отечественной войны.

Реальные документальные кадры так ловко монтируют со словами «свидетелей», что до самого конца непонятно — выдумано все это или нет.

Эйфория ( 2006)

«Малый золотой лев» Венецианского кинофестиваля

Дебютный фильм режиссера и драматурга Ивана Вырыпаева, который он снял по собственной пьесе.

Два главных героя — Вера и Павел — виделись всего лишь раз на пьяной свадьбе у друга. Но между ними произошло что-то такое, после чего они не могут даже дышать друг без друга.

Русалка ( 2007)

Премия фестиваля независимого кино «Сандэнс» за лучшую режиссуру

Девушке Алисе хронически не везет по жизни. Зато она умеет общаться с морем и влиять на события в мире.

Правда, Алисе всего этого не надо — лишь бы ее знакомый Саша полюбил бы ее также, как она его.

Фауст ( 2011)

«Золотой лев» Венецианского кинофестиваля

Фильм по мотивам первой части одноименного произведения Гете, когда ученый доктор влюбляется в простую девушку Маргариту и ради одной ночи с ней продает душу дьяволу.

Это четвертая картина режиссера Александра Сокурова, которая завершает его тетралогию о власти. «Молох» — «Телец» — «Солнце» — «Фауст».

В фильме играют немецкие артисты. Роль Мефистофеля исполнил создатель пластического театра «Дерево» Антон Адасинский.

Примечательно, что на роль Маргариты Сокуров искал «истинно немецкое лицо», а пробы прошла немецкая артистка русского происхождения Изольда Дюшаук, которая в восьмилетнем возрасте вместе с родителями переехала из Сургута с Берлин.

Левиафан ( 2014)

«Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке , приз за лучший сценарий Каннского кинофестиваля

Еще один фильм режиссера Андрея Звягинцева — киноинтерпретация в российской действительности истории библейского персонажа Иова.

Левиафан в Библии — мифическое морское чудовище, в фильме же этот образ используется как метафора власти.

По сюжету слесарь Николай живет со своей второй женой и сыном от первого брака в маленьком северном городке на берегу моря. Мэр пытается отнять землю у слесаря для собственных нужд.

Фильм вызвал бурную реакцию у российских зрителей и критиков. Одни называли его «самым брутальным портретом современной России», другие — «русофобской подделкой на потребу Западу».

Как бы то ни было, американские критики высоко оценили картину, дав ей главную награду на «Золотой глобусе». Этот фестиваль называют «репетицией Оскара», однако российскую ленту на этой премии обогнала «Ида «Павла Павликовского.