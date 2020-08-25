Стало известно, какие фильмы вошли в программу Шукшинского кинофестиваля

В конкурсную программу Шукшинского кинофестиваля вошли картины:
- «Я свободен» (2019, Россия, реж. Илья Северов);
- «Седьмой пробег по контуру земного шара» (2019, Россия, реж. Виталий Суслин);
- «Отряд Таганок» (2020, Россия, реж. Айнур Аскаров);
- «Залиния» (2019, Россия, Вадим Дубровицкий);
- «Куратор» (2019, Россия-Грузия, Петр Левченко);
- «Калашников» (2020, Россия, Константин Буслов),
- «Нет Бога, кроме меня» (2019, Россия, реж. Дмитрий Давыдов);
- «Смотри как я» (2020, Россия, реж. Егор Сальников).
В этом году кинофестиваль из-за эпидемиологической обстановки пройдет очень скромно: без привычной красной дорожки, приглашенных гостей и творческих встреч.
«Вместе тем, останется главная составляющая Шукшинского кинофестиваля — хорошее качественное кино, поднимающее актуальные проблемы нашего общества, нравственного выбора», — сообщили в краевом минкульте.
Председателем жюри станет ответственный секретарь Союза кинематографистов России и генеральный директор продюсерского центра «Киновек» Михаил Калинин.
Судить фильмы также будут оператор-постановщик Алишер Хамидходжаев, режиссер и сценарист Евгений Бедарев, председатель алтайского отделения Союза кинематографистов России Владимир Кузнецов, руководитель Молодёжного центра кинематографистов Алтая Дмитрий Шарабарин.
Напомним, что в этом году Шукшинский кинофестиваль пройдет в сентябре. Более точную дату обещают сообщить позднее.