Стало известно, какие фильмы вошли в программу Шукшинского кинофестиваля

Министерство культуры Алтайского края опубликовало афишу Шукшинского кинофестиваля. В программу вошли 8 фильмов. Только один из них выходил на большие экраны — это байопик «Калашников».

В конкурсную программу Шукшинского кинофестиваля вошли картины:

«Я свободен» ( 2019 , Россия , реж. Илья Северов);

2019 Россия реж. Илья Северов); «Седьмой пробег по контуру земного шара» ( 2019 , Россия , реж. Виталий Суслин);

2019 Россия реж. Виталий Суслин); «Отряд Таганок» ( 2020 , Россия , реж. Айнур Аскаров);

2020 Россия реж. Айнур Аскаров); «Залиния» ( 2019 , Россия , Вадим Дубровицкий);

2019 Россия Вадим Дубровицкий); «Куратор» ( 2019 , Россия-Грузия , Петр Левченко);

2019 Россия-Грузия Петр Левченко); «Калашников» ( 2020 , Россия , Константин Буслов),

2020 Россия Константин Буслов), «Нет Бога , кроме меня» ( 2019 , Россия , реж. Дмитрий Давыдов);

кроме меня» 2019 Россия реж. Дмитрий Давыдов); «Смотри как я» ( 2020 , Россия , реж. Егор Сальников).

В этом году кинофестиваль из-за эпидемиологической обстановки пройдет очень скромно: без привычной красной дорожки, приглашенных гостей и творческих встреч.

«Вместе тем, останется главная составляющая Шукшинского кинофестиваля — хорошее качественное кино, поднимающее актуальные проблемы нашего общества, нравственного выбора», — сообщили в краевом минкульте.

Председателем жюри станет ответственный секретарь Союза кинематографистов России и генеральный директор продюсерского центра «Киновек» Михаил Калинин.

Судить фильмы также будут оператор-постановщик Алишер Хамидходжаев, режиссер и сценарист Евгений Бедарев, председатель алтайского отделения Союза кинематографистов России Владимир Кузнецов, руководитель Молодёжного центра кинематографистов Алтая Дмитрий Шарабарин.

Напомним, что в этом году Шукшинский кинофестиваль пройдет в сентябре. Более точную дату обещают сообщить позднее.