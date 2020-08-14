«Поверь в мечту и в грудь»: барнаульские творцы сняли фильм без правил о продаже женского молока

Барнаульские энтузиасты сняли короткометражный фильм «Молоко» в треш-стиле. Главный герой грезит запустить собственное производство женского молока, но все идет не так, как ему хотелось бы. «Афиша» узнала, откуда пришла идея фильма и причем тут Шукшин и Леонардо да Винчи.

До чего же пить легко

Фильм возник из-за одного парадокса, который пришел на ум режиссеру фильма Кириллу Скобелину: почему в магазине не продают женское молоко.

«Есть коровье, козье можно найти. А женское — нет. Когда поделился мыслью с окружающими, мне сказали, что я идиот. Но потом ко мне подошел барабанщик нашей рок-группы ZZ-POP и спросил, не хочу ли я на эту тему снять фильм. Ему идея показалось забавной», — рассказал Скобелин.

Сценарий написали быстро. По сюжету, главный герой, у которого есть явные психические отклонения, грезит запустить промышленное производство «маминого» молока. Но терпит одну неудачу за другой: сначала от него уходит жена, потом избивают местные бандиты — у них он хотел занять денег на создание бизнеса.

Но одержимость идеей дает ему силы двигаться дальше к своей мечте.

Зеленый свет Шукшина

На короткометражку ушел месяц работы: снимали две недели, еще две — монтировали. На съемках приходилось сталкиваться с разными трудностями, которые было сложно предугадать.

«Например, в Бобровке, где мы снимали деревенские планы, было две коровы. Одну, нормальную, успели подоить до нашего приезда. Осталась невменяемая, которая никак не хотела сниматься и постоянно брыкалась. Пришлось снимать все в ускоренном темпе», — говорит режиссер.

Съемки короткометражного фильма «Молоко» Предоставлено Кириллом Скобелиным

Помрежу Марии Заречной приходилось применить все свое красноречие, чтобы договориться о съемках в том или ином помещении и даже выпрашивать на время у аптеки молокоотсосы. Невольно выработался один лайфхак.

«Сначала мы думали отправить фильм на Шукшинский кинофестиваль. Но в этом году отменили программу короткого метра, поэтому ничего не получилось. Зато когда мы говорили, что снимаем для Шукшинского кинофестиваля, нам было проще договориться о съемках на закрытых локациях», — поделился Кирилл.

Всего на фильм потратили около 12 тыс. рублей. Дороже всего обошелся автомобильный номерной знак с надписью «молоко» и брендированный пакетик того самого «маминого молока».

Съемки короткометражного фильма «Молоко» Предоставлено Кириллом Скобелиным

За одну картонную упаковку, сделанную по индивидуальному заказу, отдали две тысячи рублей. «Сейчас „мамино молоко“ стоит у меня дома, украшает интерьер», — рассказал о судьбе пакетика Кирилл Скобелин.

Загадка да Винчи

Лейтмотивом всего фильма служит понятие о сверхценной идее. Закадровый голос объясняет, что значит этот термин, и рассуждает о тонкой грани между гениальностью и безумством.

«Есть ли гений отдельно от безумия? Вот Леонардо да Винчи. Он гениален? Бесспорно. А не безумен ли Леонардо да Винчи, потративший почти 12 лет, рисуя губы Моно Лизы?», — говорится в фильме.

Сам режиссер считает, что безумие не способно изменить мир. «Но настоящие гении практически всегда немного безумны, иначе они бы не были так решительны и настойчивы в своих идеях», — размышляет Кирилл Скобелин.

Съемки короткометражного фильма «Молоко» Предоставлено Кириллом Скобелиным

Зрители в своем мнении о фильме разделились. Руководитель Молодежного центра кинематографистов Алтая Дмитрий Шарабарин написал, что это «антикино»: «По завершении мучительно-истерической пытки фильмом вдруг мелькает мысль: «А этот безумный трэш мог бы стать авторской фишкой!», — считает он.

В целом, по словам Скобелина, к их творению отнеслись неожиданно тепло. «Нам достался очень внимательный зритель — он подмечал разные детали, которые, как я думал, никто не разгадает», — удивился режиссер.

Кем же в итоге является главный герой фильма — гением или безумцем — расскажет сцена после титров. Так что не спешите выключать картину на последних минутах.